Em Eindhoven, uma briga generalizada entre torcedores do VVV-Venlo e, provavelmente, do PSV aconteceu no sábado, segundo informa, entre outros veículos, a Omroep Brabant. A confusão entre cerca de 70 torcedores ocorreu perto da estação Strijp-S e do Klokgebouw.

Um ônibus com torcedores do VVV seguia no sábado para Volendam, para uma partida fora de casa na Keuken Kampioen Divisie. Ainda não se sabe por que o ônibus da torcida parou no caminho em Eindhoven, embora o veículo de comunicação citado informe que isso ocorreu para que pudessem beber alguma coisa.

No local onde os torcedores do VVV pararam, os limburgueses provavelmente encontraram torcedores do PSV. Houve uma briga, após a qual a polícia mobilizou um grande efetivo. Praticamente todas as unidades disponíveis foram acionadas, e também foi usado um cão policial. Segundo um porta-voz, isso evitou uma escalada maior.

Na estação Strijp-S, torcedores do VVV foram cercados. Após uma verificação individual, os torcedores que haviam viajado puderam voltar a entrar no ônibus. O veículo, aliás, foi mandado de volta para Venlo, porque os torcedores em questão não eram mais bem-vindos em Volendam.

Não houve prisões por parte da polícia de Eindhoven, que segue investigando o incidente. No entanto, graças também às imagens de câmeras, está claro quem esteve envolvido na briga.

Após a confusão, a polícia procurou armas, que não foram encontradas. O VVV, aliás, perdeu a partida fora de casa contra o Volendam por 3 a 2.