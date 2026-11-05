Uma reportagem jornalística afirmou que Harry Maguire, astro do Manchester United, é acusado de ter agarrado Santiago Castro, jogador da Roma, por uma região sensível durante o confronto entre as equipes na Liga dos Campeões da Europa.

O Manchester United reverteu uma desvantagem de dois gols a zero para vencer por três a dois no segundo tempo, no estádio Old Trafford, após um início catastrófico.

A partida da Liga dos Campeões da Europa esquentou a tal ponto que Maguire, de 33 anos, e Castro, de 22 anos, se desentenderam de uma forma extremamente estranha.

De acordo com o jornal "The Sun", o zagueiro do Manchester United arrancou a bola do atacante com uma entrada violenta, na qual pareceu ter se lançado de cabeça primeiro em direção à bola e às pernas do adversário.

Isso provocou a fúria de Castro, que correu em direção ao jogador da seleção inglesa e pareceu agarrá-lo pelo pescoço com as duas mãos.

Maguire reagiu de imediato e pareceu agarrar de maneira chamativa o jogador da seleção argentina por baixo, antes de derrubá-lo ao chão.

Imagens desse estranho confronto foram divulgadas, mas não foram conclusivas, e os torcedores da Roma demonstraram grande indignação nas redes sociais e criticaram duramente o árbitro por não ter expulsado Maguire, afirmando que ele agarrou "os órgãos genitais do adversário" antes de derrubá-lo ao chão.

No entanto, o técnico da equipe do Campeonato Italiano, Gian Piero Gasperini, não comentou o incidente após o término da partida.