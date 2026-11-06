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O técnico da Dinamarca, Brian Riemer, falou sobre a difícil decisão de não convocar o zagueiro do Barcelona Andreas Christensen para os próximos jogos da Liga das Nações. O defensor segue afastado por um problema persistente na coxa, e a seleção precisa buscar outras opções para dar estabilidade à defesa.

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Christensen segue fora da seleção da Dinamarca

A Dinamarca voltará a ficar sem Christensen nos próximos jogos decisivos da Liga das Nações. O zagueiro do Barcelona está indisponível para convocação desde setembro, quando sofreu uma lesão na coxa durante a vitória de seu clube por 3 a 1 sobre o Sevilla. Sua ausência continua sendo um desfalque importante para a seleção. Apesar dos esforços do departamento médico dinamarquês para trabalhar em conjunto com a equipe médica do Barcelona, o jogador de 30 anos ainda não foi considerado apto a voltar a atuar pela seleção. Por isso, Rasmus Nicolaisen foi convocado como opção para a defesa.

Ao falar sobre a situação, Riemer detalhou os esforços para contar novamente com o ex-jogador do Chelsea. "Conversei com Hansi Flick sobre o AC, e nossa equipe médica, é claro, esteve em contato com a equipe do Barcelona. Tentamos fazer tudo o que podíamos. É claro que também conversamos muito com o AC. Embora ele seja, sem dúvida, um dos nossos jogadores mais importantes, não foi possível deixá-lo pronto", disse ao TV 2 Sport.

Riemer também explicou os motivos da decisão, que prioriza a saúde do jogador a longo prazo em vez de um benefício imediato. "Embora ele possa estar no banco do Barcelona no domingo, ainda está muito longe de conseguir começar uma partida como titular e precisa recuperar a condição física adequadamente. Pelo risco que isso representa para ele, para o Barcelona e para a seleção em relação à sua saúde no futuro, é preciso fazer as coisas da maneira certa. Houve um amplo consenso sobre isso", acrescentou o técnico.

Opções para a defesa e confiança no elenco

Embora a ausência de Christensen seja sentida, Riemer demonstrou confiança nos jogadores que ocuparam seu lugar nos últimos meses. O técnico dinamarquês destacou que a equipe se acostumou a jogar sem seu principal defensor, o que reduz o impacto da continuidade de sua ausência. Ele apontou as atuações de Joachim Andersen e Oliver Provstgaard, que sustentaram a defesa nas últimas quatro partidas da seleção, como motivo para otimismo antes dos jogos contra Portugal e Noruega.

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"Eu diria o seguinte: seria um problema maior se a seleção não estivesse acostumada a jogar sem Andreas Christensen, mas esse não é o caso. Então, também posso dizer que estou relativamente tranquilo com Joakim Andersen e Oliver Provstgaard, que jogaram muito bem nas últimas quatro partidas", observou Riemer.

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Próximas partidas POR Liga das Nações A 14:45 DEN

Jogador do Manchester United também fica fora

Christensen não é o único desfalque de destaque da Dinamarca: Patrick Dorgu, do Manchester United, também está fora dos dois jogos. Dorgu sofreu uma lesão durante a última pausa para jogos de seleções e, apesar de estar perto de voltar aos treinos com o elenco principal em Old Trafford, não foi considerado pronto para as exigências das partidas internacionais. Riemer revelou que o clube da Premier League tomou a decisão final sobre a disponibilidade do jovem para os compromissos de novembro.

Ao falar sobre o jovem jogador do United, Riemer disse: "Ele esteve muito perto de talvez integrar o elenco do United neste fim de semana. Infelizmente, a lesão o afastou por muito tempo e é relativamente complexa. Por isso, ainda havia um caminho longo demais entre estar no banco e ter condições de disputar jogos em um período com a seleção, no qual é preciso poder jogar e começar como titular. Nesse caso, foi relativamente simples, porque o United descartou essa possibilidade quando conversamos com o clube e disse que ele simplesmente não conseguiria ficar pronto."

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Foco se volta para Portugal e Noruega

A Dinamarca tem pela frente uma sequência difícil enquanto busca garantir sua posição na classificação da Liga das Nações. A equipe viajará para enfrentar Portugal em 14 de novembro, antes de voltar ao Parken para receber a Noruega em 17 de novembro. A ausência de jogadores experientes importantes colocará à prova a profundidade do elenco, enquanto Riemer tenta implementar sua visão de longo prazo para a seleção e lidar com as preocupações imediatas causadas pelas lesões.

Lista completa de convocados da Dinamarca

Goleiros: Andreas Jungdal, Mads Hermansen, Filip Jorgensen.

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Defensores: Joachim Andersen, Rasmus Nicolaisen, Oliver Provstgaard, Victor Nelson, Rasmus Nissen Kristensen, Alexander Bah, Joakim Maehle, Victor Bak.

Meio-campistas: Pierre-Emile Hojbjerg, Victor Froholdt, Mads Bidstrup, Morten Hjulmand, Albert Gronbaek, Mathias Jensen.

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Atacantes: Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen, Mohamed Daramy, Jesper Lindstrom, Andreas Olsen, Rasmus Hojlund, William Osula.