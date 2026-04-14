Brian Brobbey pode deixar o Sunderland após um ano para jogar em um dos maiores clubes da Europa

Brian Brobbey está na mira do Bayern de Munique, segundo informa o jornal inglês The Independent.

O Bayern está considerando seriamente fazer uma oferta pelo atacante da seleção holandesa no próximo verão. Os alemães estão muito impressionados com seu físico.

Brobbey poderá competir no Bayern com Harry Kane. O atacante de 33 anos é atualmente o artilheiro da Bundesliga.

O Sunderland pagou 25 milhões de euros pelo jogador nascido em Amsterdã no verão passado. O The Independent apura que o clube exige uma quantia de 50 milhões de euros por seus serviços.

O atacante de 24 anos disputou 25 partidas da Premier League pelo Sunderland nesta temporada. Nelas, ele marcou seis gols e deu uma assistência.

Brobbey tem atualmente um contrato até meados de 2029 no norte da Inglaterra. Segundo o Transfermarkt, ele vale 25 milhões de euros.