O Sunderland conquistou neste domingo uma vitória muito bem-vinda sobre o Chelsea. A equipe do técnico Régis Le Bris venceu por 1 a 0 no Stadium of Light, graças a um pênalti sofrido por Brian Brobbey e convertido por Enzo Le Fée. O Sunderland ultrapassa o Manchester United e agora ocupa a 18ª posição na Premier League. O Chelsea está, por enquanto, em quinto.

Robin Roefs e Brobbey, ambos jogadores da seleção holandesa, começaram como titulares pelo Sunderland. No Chelsea, como esperado, Jorrel Hato ficou de fora. O defensor enfrenta problemas nas costas e terá de ficar afastado por algum tempo, embora o técnico Xabi Alonso não tenha se arriscado a prever, no início desta semana, por quanto tempo não poderá contar com o ex-jogador do Ajax.

A partida começou de forma bastante dramática para o Sunderland. O capitão Granit Xhaka sentou-se no gramado após apenas alguns minutos e precisou ser substituído por Jules Ahoka, que faria um excelente primeiro tempo diante do meio-campo do Chelsea, formado por Moisés Caicedo, Jordan Henderson e Roméo Lavia.

Brobbey também fez um bom primeiro tempo e foi decisivo no lance do pênalti que definiu o jogo. O forte atacante da seleção holandesa foi agarrado de forma ostensiva por Levi Colwill e caiu. Le Fée converteu a cobrança: 1 a 0.

O Chelsea fez um péssimo primeiro tempo e quase nada criou no ataque. Os Blues não passaram muito de uma cabeçada fraca de Morgan Rogers e, assim, não conseguiram evitar a desvantagem no intervalo. Alonso reagiu substituindo o defensor Colwill pelo atacante Estêvão no início do primeiro tempo.

O Chelsea também jogou muito mal no segundo tempo. O Sunderland continuou melhor durante boa parte da etapa, embora parecesse dividido entre duas abordagens. No fim, a equipe do técnico Le Bris optou por jogar nos contra-ataques.

Um deles poderia ter resultado no 2 a 0, mas o goleiro do Chelsea, Mike Penders, defendeu a finalização de Le Fée. Pouco depois, Geovany teve a melhor chance do Chelsea. Seu chute, desviado por Thomas Meunier, passou por muito pouco ao lado do gol de Roefs.

Emmanuel Emegha estreou na Premier League na reta final e chamou a atenção ao sofrer uma falta pouco fora da área. Na cobrança, Danny Welbeck teve a chance de empatar de cabeça, mas, para sua frustração, mandou a bola por cima do gol de Roefs.