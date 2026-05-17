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Brian BrobbeyImago
Daily Loos

Traduzido por

Brian Brobbey brilha pelo Sunderland, enquanto Brighton e Brentford sofrem reveses na disputa por vagas nas competições europeias

Everton x Sunderland
Everton
Sunderland
Premier League
Leeds x Brighton
Leeds
Brighton
Brentford x Crystal Palace
Brentford
Crystal Palace
B. Brobbey
J. van Hecke

O Sunderland deu um passo importante na disputa por uma vaga nas competições europeias na tarde de domingo. Os Black Cats conquistaram três pontos, em parte graças a um belo gol de Brian Brobbey, e viram seus concorrentes diretos perderem pontos.

A equipe de Régis Le Bris precisava enfrentar o rival direto Everton em Liverpool para manter viva a esperança de uma vaga europeia. O Sunderland ficou em desvantagem pouco antes do intervalo, após um chute de longa distância de Merlin Röhl que desviou: 1 a 0.

No entanto, após o intervalo, o Sunderland fez a diferença. Brobbey marcou o gol de empate aos 59 minutos, depois de se livrar do adversário direto James Tarkowski de uma maneira típica de Brobbey. O holandês então chutou com muita força e acertou o alvo: 1 a 1.

Após esse gol, a equipe de Le Bris, que também havia escalado Robin Roefs e Lutsharel Geertruida como titulares, seguiu em frente. Os gols de Enzo Le Fée e Wilson Isidor garantiram, por fim, a vitória e os três pontos tão necessários.

Brentford e Brighton

O Brentford não conseguiu passar de um empate em casa contra o Crystal Palace. A equipe da casa sofreu um gol logo no início da partida, em um pênalti convertido por Ismaila Sarr, mas conseguiu empatar pouco antes do intervalo com Dango Ouattara.

Logo após o intervalo, porém, as coisas voltaram a dar errado para o Brentford, quando Adam Wharton colocou a equipe londrina na frente aos 52 minutos. Ouattara conseguiu minimizar os danos com seu segundo gol da tarde, desta vez após passe de Sepp van den Berg. Mesmo assim, o Brentford perdeu dois pontos preciosos: 2 a 2.

O Brighton também sofreu um revés na disputa por uma vaga nas competições europeias. Nos últimos instantes da partida, o Brighton — time em que Jan-Paul van Hecke, Joël Veltman e Bart Verbruggen foram titulares — sofreu um gol. O primeiro dos citados cometeu o erro.

O zagueiro central recuou a bola muito curto para o seu companheiro de seleção Verbruggen, permitindo que Dominic Calvert-Lewin, aos 90+6 minutos, pegasse a bola com facilidade e mandasse para o fundo da rede, marcando o 1 a 0.

Com a perda de pontos de ambas as equipes, surgiu uma disputa sem precedentes pelas vagas europeias.


Classificação

Equipe

Jogos

Pontos

6 (Liga Europa)

AFC Bournemouth

36

55

7 (Liga Europa)

Brighton

37

53

8 (Play-offs da Conference League)

Brentford

37

52

9

Sunderland

37

51

10

Chelsea

36

49

* As vagas para competições europeias dependem do desempenho do Aston Villa na Europa. Pode surgir mais uma vaga, caso o Aston Villa vença a final da Liga Europa.

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