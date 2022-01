Brentford x Manchester United: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Em jogo atrasado da 17ª rodada da Premier League, o Manchester United enfrenta o Brentford nesta quarta-feira (19), a partir das 17h (de Brasília), no Brentford Community Stadium. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brentford x Manchester United DATA Quarta-feira, 19 de janeiro de 2021 LOCAL Brentford Community Stadium - Brentford, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no Brentford Community Stadium. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem Pogba, como informou Ralf Rangnick, relatando que o atleta estará de volta, se tudo correr bem, no início de fevereiro, o Manchester United vai até a casa do Brentford para tentar retomar uma boa fase e conquistar um resultado melhor do que no último duelo, quando sofreu o empate em menos de 15 minutos, contra o Aston Villa.

Ainda no caso dos Red Devils, Cristiano Ronaldo está de volta aos treinamentos e pode estar em campo novamente em breve.

No caso do Brentford, há necessidade de vitória em todo e qualquer caso, para que fique cada vez mais longe do Z-4 da Premier. O clube, inclusive, fez propostas por Eriksen, confirma The Athletic. O jogador está recém recuperado de um mal súbito, sofrido na última Eurocopa.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Telles; Fred, Matic; Greenwood, Fernandes; Cristiano Ronaldo e Cavani.

Provável escalação do Brentford: Fernandez; Ajer, Jansson e Pinnock; Roerslev, Baptiste, Norgaard, Janelt e Henry; Mbeumo e Toney.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 0 Aston Villa Copa da Inglaterra 10 de janeiro de 2022 Manchester United 0 x 1 Wolverhampton Premier League 3 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brentford x Manchester United Premier League 19 de janeiro de 2022 17h (de Brasília) Manchester United x West Ham Premier League 22 de janeiro de 2022 12h (de Brasília)

BRENTFORD

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton 4 x 1 Brentford Premier League 11 de janeiro de 2022 Liverpool 3 x 0 Brentford Premier League 16 de janeiro de 2022

Próximas partidas