Brentford x Manchester United: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (13), pela segunda rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester United visita o Brentford neste sábado (13), no Brentford Community Stadium, a partir das 13h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Com o apoio de sua torcida, o Brentford vai em busca da primeira vitória no campeonato, já que empatou em sua estreia. O time segue sem contar com Ajer, Canos e Pinnock, mas quer aproveitar o momento instável do adversário.

O Manchester United, por sua vez, vem de derrota em casa na primeira derrotada e chega pressionado para o duelo deste sábado. Cristiano Ronaldo deve surgir entre os titulares de Ten Hag pela primeira vez, enquanto Martial tem problema físico e deve ficar fora.

Prováveis escalações

Possível escalação do Brentford: Raya; Hickey, Jansson, Mee, Henry; Janelt, Norgaard, Dasilva; Mbuemo, Toney, Wissa.

Possível escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Maguire, L Martinez, Shaw; Eriksen, Fred, Fernandes; Sancho, Cristiano Ronaldo, Rashford.

Desfalques da partida

Brentford:

Kristoffer Ajer, Sergi Canos e Ethan Pinnock: departamento médico.

Manchester United:

Anthony Martial, Brandon Williams e Facundo Pellistri: departamento médico.

Quando é?

JOGO Brentford x Manchester United DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Brentford Community Stadium, Brentford - ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Brentford

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester 2 x 2 Brentford Premier League 7 de agosto de 2022 Brentford 1 x 0 Betis Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fulham x Brentford Premier League 20 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Colchester x Brentford Copa da Liga Inglesa 23 de agosto de 2022 A confirmar

Manchester United

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 2 Brighton Premier League 7 de agosto de 2022 Manchester United 1 x 1 Rayo Vallecano Amistoso 31 de julho de 2022

Próximas partidas