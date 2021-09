Brentford x Liverpool: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste sábado (25), às 13h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Brentford joga contra o Liverpool neste sábado (25), às 13h30 (de Brasília), em partida válida pela sexta rodada da Premier League. O jogo será transmitido pela ESPN Brasil, na TV por assinatura. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brentford x Liverpool DATA Sábado, 25 de setembro de 2021 LOCAL Brentford Community Stadium - Brentford, Inglaterra HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Marcus Forss pode ser titular em jogo contra Liverpool / Foto: Getty Images

O canal da ESPN Brasil, na televisão por assinatura, transmitirá o jogo deste sábado (25). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRENTFORD

O último jogo dos Bees ocorreu na última terça-feira (21), quando venceram o Oldham, na Carabao Cup, por 7 a 0, com quatro gols de Marcus Forss, dois de Wissa e um contra, de Diarra.

Na Premier League, o Brentford está em nono lugar, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Shandon Baptiste está fora das opções do treinador Thomas Frank, pois foi expulso no jogo contra o Wolves.

Provável escalação do Brentford: David Raya; Pinnock, Jansson e Ajer; Henry, Janelt, Nogaard, Canós e Onyeka; Forss (Mbeumo) e Toney (Wissa).

LIVERPOOL

Os Reds, que já não perdem há nove jogos, vem com grande poder para enfrentar o nono colocado da tabela.

Atualmente, empatado em todos os quesitos com o Chelsea (pontuação, saldo de gols, dentre outros aspectos), primeiro colocado, o Liverpool vem de classificação na Carabao Cup e vitória na Premier League, em dois bons resultados, por 3 a 0.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Milner, Konaté, V. van Dijk e Tsimikas; Henderson, Fabinho e Thiago; Salah, Jota (Origi) e Mané.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRENTFORD

JOGO CAMPEONATO DATA Wolverhampton 0 x 2 Brentford Premier League 18 de setembro de 2021 Brentford 7 x 0 Oldham Athletic Carabao Cup 21 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brentford x Liverpool Premier League 25 de setembro de 2021 13h30 (de Brasília) West Ham x Brentford Premier League 03 de outubro de 2021 10h00 (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 3 X 0 Crystal Palace Premier League 18 de setembro de 2021 Norwich City 0 x 3 Liverpool Carabao Cup 21 de setembro de 2021

Próximas partidas