Brentford x Arsenal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo da oitava rodada do Campeonato Inglês será neste domingo (18); veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo manter a liderança, o Arsenal visita o Brentford na manhã deste domingo (18), no Brentford Community Stadium, às 8h (de Brasília), pela oitava rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Em casa, o Brentford quer mostrar a sua força diante do forte rival para tentar entrar no G-6 do Inglês. O time está na oitava posição, com 9 pontos, e segue sem contar com Norgaard e Pinnock, lesionados.

Já o Arsenal defende a sua liderança, com 15 pontos, e quer se recuperar, após sofrer a sua primeira derrota no campeonato em clássico contra o Manchester United.

Reiss Nelson e Mohamed Elneny continuam sendo desfalques de longa data, assim como Zinchenko, machucado, enquanto Rowe e Cedric Soares, com problemas físicos, são dúvidas para Arteta.

Escalações:

Escalação do provável Brentford: Raya; Hickey, Jansson, Mee, Henry; Jensen, Janelt, Dasilva; Mbeumo, Toney, Wissa.

Escalação do provável Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

Desfalques

Brentford

Christian Norgaard e Ethan Pinnock, no departamento médico, são baixas no time mandante.

Arsenal

Oleksandr Zinchenko, Reiss Nelson e Mohamed Elneny, lesionados, desfalcam os Gunners.

Quando é?

• Data: domingo, 18 de setembro de 2022

• Horário: 8h (de Brasília)

• Local: Brentford Community Stadium, Brentford - ING