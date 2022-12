Brentford x Tottenham ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Times entram em campo nesta segunda-feira (26), pelo 'Boxing Day' da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brentford e Tottenham entram em campo na manhã desta segunda-feira (26), às 9h30 (de Brasília), no Brentford Community Stadium, pela 17ª rodada da Premier League, ou o chamado Boxing Day. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Brentford quer mostrar a sua força diante de sua torcida para tentar retomar o bom início que teve na temporada. Os mandantes estão na décima posição, com 19 pontos marcados, e seguem sem poder contar com Aaron Hickey, Thomas Strakosha e Kristoffer Ajer, lesionados.

Do outro lado, o Tottenham vai a campo defendendo a quarta posição do campeonato, com 29 pontos. Os Spurs perderam Lucas Moura lesionado novamente, enquanto Lloris e Romero estão fora, após disputarem a Copa do Mundo.

Prováveis escalações

Escalação do provável Brentford: Raya; Jorgensen, Pinnock, Mee; Rasmussen, Onyeka, Janelt, Jensen, Henry; Mbuemo, Toney.

Escalação do provável Tottenham: Forster; Dier, Lenglet, Davies; Doherty, Hojbjerg, Bissouma, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.

Desfalques

Brentford

Aaron Hickey, Thomas Strakosha e Kristoffer Ajer seguem no departamento médico.

Tottenham

Lloris e Cristian Romero descansam após a Copa do Mundo, enquanto Lucas Moura está lesionado.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 26 de dezembro de 2022

• Horário: 9h30 (de Brasília)

• Local: Brentford Community Stadium, Brentford - ING