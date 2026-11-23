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Keane Lewis-Potter marcou duas vezes em um intervalo de dois minutos no primeiro tempo, e o Brentford goleou o Everton por 4 a 0 no Gtech Community Stadium, na noite de segunda-feira. O capitão do Everton, James Tarkowski, foi expulso após revisão do VAR e perderá o clássico de Merseyside. Jack Grealish voltou a integrar a lista de relacionados pela primeira vez desde que foi afastado por uma infração disciplin.

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Lewis-Potter marca duas vezes em dois minutos

Dois gols de Lewis-Potter em chutes desviados arruinaram o recorde de David Moyes, que chegou ao seu 593º jogo como técnico do Everton. Aos 23 minutos, Jaidon Anthony encontrou Lewis-Potter livre, e o chute desviou em Jarrad Branthwaite antes de encobrir Jordan Pickford.

Dois minutos depois, Lewis-Potter marcou novamente após o Everton não conseguir afastar uma cobrança de falta. A finalização desviou em Thierno Barry antes de entrar. O capitão do Brentford, Vitaly Janelt, acertou um chute impressionante no ângulo aos 67 minutos, de pelo menos 22,9 metros. Nos acréscimos, o reserva Fabio Carvalho completou de perto para marcar o quarto gol em seu retorno após lesão.

Tarkowski é expulso após revisão do VAR

A noite do Everton piorou aos 40 minutos. O árbitro Craig Pawson inicialmente mostrou o cartão amarelo a Tarkowski por atingir Yehor Yarmoliuk com a perna levantada na sequência de uma disputa, mas mudou a punição para cartão vermelho após revisão do VAR.

Ao anunciar a decisão ao público, Pawson disse que o camisa 6 do Everton havia cometido “uma entrada que coloca em risco a segurança do adversário, com as travas da chuteira atingindo sua canela”. A suspensão fará Tarkowski perder o clássico de Merseyside contra o Liverpool. O Everton precisou reorganizar a defesa, com Jake O'Brien passando a atuar na zaga e Merlin Rohl recuando para a lateral direita.

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Grealish volta à lista de relacionados do Everton

Grealish ficou no banco pela primeira vez desde que foi afastado por faltar ao treino antes da partida contra o Newcastle pela Copa da Liga Inglesa. O ponta emprestado pelo Manchester City entrou no intervalo e voltou a jogar pela primeira vez desde a derrota por 2 a 0 em casa para o Chelsea, em 17 de outubro, dando algum impulso aos visitantes.

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Ele havia retornado em um amistoso contra o Derby, disputado com portões fechados durante a pausa para jogos de seleções, e depois pediu desculpas aos torcedores no Instagram . “Quero pedir desculpas aos torcedores e a todos no clube por não ter podido ajudar o time nas últimas semanas”, escreveu.

Everton volta as atenções para o clássico

A derrota encerra a boa sequência do Everton, que havia vencido três dos últimos quatro jogos no campeonato. O time cai para a nona posição na tabela, um ponto atrás do Brentford, sexto colocado. O primeiro-ministro Andy Burnham, torcedor dedicado do Everton, acompanhou a partida das arquibancadas. Agora, Moyes precisa se preparar para o clássico de Merseyside sem seu capitão.

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