Brenner no Ajax? O que se sabe sobre o suposto interesse no artilheiro do São Paulo?

Depois de David Neres e Antony, outra revelação de Cotia pode reforçar o clube holandês

Brenner fez seus primeiros jogos como profissional do em 2017, mas foi só neste ano que o atacante se destacou. O camisa 30 já anotou 22 gols em 2020 e é um dos principais artilheiros não só do Tricolor, mas do país. Como já era de se esperar, gigantes europeus já estão de olho no jovem e o , da , está entre os interessados.

A informação de que Brenner pode trocar o São Paulo pelo Ajax vem justamente da Holanda. No podcast Kick-off Met Valentjin Driessen, do jornal De Telegraaf, o jornalista Mike Verweij dá detlahes da possível negociação entre o e o time de Amsterdã.

"Ele [Benner] foi oferecido ao Ajax", disse Verweij. "Deve custar 12 milhões de euros (aproximadamente 76 milhões de reais) mais bônus. Se o Ajax quiser, pode trazê-lo".

O valor da transferência divulgado no podcast é muito inferior ao valor da multa do jogador, estipulada em 50 milhões de euros (316 milhões de euros). Brenner tem contrato com o São Paulo até setembro de 2022 e a nova gestão do clube, que assume em 1º de janeiro de 2021, deve buscar um acordo para renovar o vínculo do atleta.

A Gazeta Esportiva divulgou que além do Ajax, clubes da e da também estão de olho no jovem jogador, mas que até o momento apenas sondaram a situação e não sinalizaram com propostas.

O Ajax deixa novamente o torcedor são paulino preocupado com a possível saída de um dos seus principais jogadores. No começo de 2020, o time holandês contratou Antony. Em 2017, comprou David Neres, que havia disputado apenas oito jogos como profissional, mas foi fundamental na luta do Tricolor contra o rebaixamento no Brasileirão de 2016.

Enquanto ainda veste a camisa são paulina, Brenner segue como titular absoluto do time de Fernando Diniz, que briga pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do . Inclusive, o próximo jogo do São Paulo é justamente o segundo jogo da semifinal do torneio de mata-mata nacional. Na quarta-feira (30), o time do Morumbi recebe o e aqui na Goal você pode acompanhar todos os lances da partida.