Brenner e Richarlison entram em lista da Forbes para destaques com menos de 30 anos

Atacantes de São Paulo e Everton são os únicos esportistas listados pela revista de negócios

Já é comum ver Brenner, atacante do , e Richarlison, atacante do , em destaque nas páginas de esportes de sites, revistas e jornais. Porém, os dois jogadores apareceram também na Forbes, renomada revista de negócios, na lista "Forbes Under 30", que celebra os principais destaques do com menos de 30 anos.

Brenner, inclusive, esta na capa da edição que traz os 90 selecionados. A revista já pode ser acessada na App Store (Apple) e na Play Store (Android).

Segundo a publicação, "cada candidato foi avaliado segundo uma série de critérios e métricas objetivas e subjetivas, como faturamento, criatividade, ineditismo, benefícios sociais reais e projetados, número de pessoas impactadas e potencial de transformação no setor, no mercado, na comunidade, no país e no mundo".

O atacante do São Paulo se destacou no ano com seus 22 gols em 37 jogos, um dos maiores artilheiros do país. Aos 20 anos, Brenner estava em baixa no Tricolor do Morumbi antes da pandemia. Foi no segundo semestre, com o retorno do futebol, que o jovem ganhou mais oportunidades e se tornou um jogador fundamental para o time de Fernando Diniz, líder do Brasileirão e semifinalista da . Inclusive, o número de gols do camisa 30 são paulino em 2020 ainda pode aumentar, caso balance as redes contra o Grêmio, nesta quarta-feira (30).

Richarlison também teve um ano de destaque dentro das quatro linhas. Presença constante nas convocações de Tite na seleção brasileira, o jovem de 23 anos é titular do e já marcou cinco gols na atual temporada da Premier League.

O destaque do capixaba em 2020, no entanto, foi muito além do seu futebol. Richarlison se consolidou como uma das principais vozes do esporte brasileiro em diversas causas sociais e ambientais. Embaixador da USP Vida na luta contra a Covid-19, o atacante também se posicionou em diversos momentos como nos diversos casos de racismo que repercutiram ao longo do ano, no julgamento de Mari Ferrer, nas queimadas do pantanal e no apagão elétrico do Amapá.

Além do esporte, as outras categorias contempladas pela revista foram: arte (artes plásticas e literatura); artes dramáticas (cinema, teatro e televisão); ciência e educação; design, arquitetura e urbanismo; finanças e venture capital; gastronomia; indústria (inclui infraestrutura e logística); marketing e publicidade; moda; música; tecnologia e inovação; terceiro setor e empreendedorismo social; varejo e e-commerce; e web (inclui e-sports).