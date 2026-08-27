Enquanto os clubes espanhóis se preparam para fechar suas portas com as últimas batidas do relógio na terça-feira, um nome permanece fora das contas e fora do tempo: Dani Ceballos, o jogador que foi associado a todos os clubes de LaLiga, continua livre, e a lei o protege.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" revelou uma brecha nos regulamentos da Fifa que concede a Ceballos algo que ninguém mais possui: o direito de assinar após o fim do mercado, transformando-o na contratação tardia que pode alterar o equilíbrio da temporada.

O jornal destacou que o futuro de Ceballos ainda é incerto, mas o certo é que sua história no mercado de transferências não vai terminar com o encerramento da janela de verão na Espanha.

Faltam apenas cinco dias para o prazo final de inscrição dos jogadores no Campeonato Espanhol, tanto na primeira quanto na segunda divisão, marcado para a próxima terça-feira, às 23h59. Um prazo ao qual todos estão sujeitos, exceto um jogador: Dani Ceballos.

O jornal esclareceu que o motivo se deve à situação jurídica excepcional do jogador. No último dia 26 de junho, Ceballos chegou a um acordo amigável com o Real Madrid para rescindir o último ano de seu contrato, que se estendia até 30 de junho de 2027.

Este é o ponto central da questão: nos termos desse acordo, Ceballos entrou no mercado de transferências de verão, aberto no último dia 1º de julho, como jogador livre, e não como jogador vinculado a um clube. Trata-se de uma condição que lhe concede um privilégio especial nos regulamentos da Federação Internacional de Futebol.

O regulamento da Fifa sobre transferências de jogadores, em seu artigo relativo aos períodos de inscrição, estabelece que "um jogador profissional cujo contrato tenha expirado naturalmente ou tenha sido rescindido por acordo mútuo antes do fim do período de inscrição aplicável ao clube contratante pode ser inscrito fora desses períodos".

Com base nisso, qualquer clube, dentro ou fora da Espanha, tem o direito de contratar Ceballos e inscrevê-lo mesmo após o fechamento do mercado, à meia-noite de terça-feira, o que abre a porta para seu possível retorno ao seu clube de origem, o Real Betis.

O único obstáculo: a Europa

Apesar desse privilégio no âmbito nacional, o jogador andaluz enfrentará uma restrição europeia, já que a União das Federações Europeias de Futebol, a Uefa, definiu a quarta-feira, 2 de setembro, às 23h59, como prazo final para a inscrição de jogadores em suas três competições: a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Liga Conferência Europa.

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Isso significa que, caso ele se junte ao Real Betis, que conhecerá seus adversários na Liga Europa na próxima quinta-feira, o clube andaluz será obrigado a fechar o negócio e inscrevê-lo no âmbito europeu horas antes desse prazo, caso contrário terá de esperar até a janela de inscrição de inverno para participar da competição continental.