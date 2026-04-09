O Barcelona está ameaçado de uma punição por parte da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA), na sequência dos acontecimentos que ocorreram antes do confronto da equipe diante do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões.

O Barcelona perdeu para o Atlético de Madrid por 0 a 2 na partida realizada na noite de ontem, quarta-feira, no estádio “Spotify Camp Nou”, pelo jogo de ida das quartas de final da competição continental.

No entanto, antes do apito inicial, um grupo de torcedores do Barcelona atirou projéteis no ônibus do Atlético de Madrid durante sua chegada ao estádio, em um incidente que se repetiu nesta temporada em um duelo anterior pela copa.

O incidente ocorreu na rua que dá acesso ao estádio, onde o ônibus foi alvo de uma chuva de objetos arremessados. Apesar de não haver feridos entre os integrantes da delegação, houve danos materiais, especificamente em dois vidros do lado do motorista.

Sobre isso, disse Diego Simeone, técnico dos rojiblancos: “A sociedade não mudou, e não podemos consertá-la. Não é um incidente isolado; é o que costuma se repetir sempre que visitamos Barcelona”.

O jornal espanhol “Mundo Deportivo” citou o texto dos regulamentos da UEFA, especificamente o artigo 16, relativo a “ordem e segurança em partidas das competições da UEFA”.

O artigo estabelece que “os clubes mandantes e as federações nacionais são responsáveis pela ordem e segurança dentro do estádio e em suas imediações antes, durante e depois das partidas. Todas as federações e clubes devem cumprir os regulamentos de segurança da UEFA e são responsáveis por quaisquer incidentes que possam ocorrer, podendo estar sujeitos a sanções disciplinares, a menos que consigam demonstrar que não houve negligência na organização da partida”.

Segundo o “Mundo Deportivo”, aguarda-se a decisão do Comitê Disciplinar da UEFA, embora os indícios apontem para a aplicação de uma multa financeira ao clube catalão.

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