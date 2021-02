Brasiliense x Vila Nova: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O jogo de volta da semifinal da Copa Verde será nesta quinta (180, às 15h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brasiliense e Vila Nova voltam a se encontrar nesta quinta-feira (18), às 15h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. No primeiro duelo, fora de casa, o Jacaré venceu por 2 a 0, o que o dá a vantagem para o segundo jogoo. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasiliense. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasiliense x Vila Nova DATA Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 LOCAL Serejão - Taguatinga, DF HORÁRIO 15h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dewson Freitas da Silva

Assistentes: Marcio Correia Dias e Helcio Neves

Quarto árbitro: Maguielson Lima

ONDE VAI PASSAR?



O Brasiliense tem a vantagem de 2 a 0 no placar / Foto: Reprodução/Instagram

A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasiliense. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASILIENSE

Com a vantagem no placar, o Brasiliense tem mais uma boa notícia para o duelo: o lateral Peu está de volta depois de cumprir suspensão no último jogo. Por outro lado, o artilheiro Luquinhas segue no departamento médico e é desfalque.

Provável escalação do Brasiliense: Edmar Sucuri; Diogo, Badhuga, Keynan, Peu; Aldo, Balotelli, Zotti; Maicon Assis, Zé Love e Jéferson Maranhão

VILA NOVA

Precisando correr atrás do placar, o Vila Nova não deve ter desfalques para o jogo de volta. Pedro Bambu e Rafael Donato, que deixaram o jogo com dores, não voltaram a se queixar e podem ir para campo. Os reforços recém contratados, porém, não puderam ser inscritos e nao jogam pela Copa Verde.

Fim de jogo. Placar adverso na primeira partida da semifinal, mas ainda restam mais 90 minutos.



Quinta-feira (18/02), às 15h30, os times voltam a se enfrentar.#VILxBRA - 0x2 - #TIMEDOPOVO pic.twitter.com/T0iH4bOCPZ — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) February 14, 2021

Provável escalação do Vila Nova: Fabrício; Pedro Bambu, Nilson Júnior, Rafael Donato, Willian Formiga; Yuri, Dudu, João Pedro, Alan Mineiro; Maurinho e Henan

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASILIENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 0 x 2 Brasiliense Copa Verde 14 de fevereiro de 2021 Brasiliense 3 x 1 Atlético-GO Copa Verde 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Luziânia x Brasiliense Campeonato Brasiliense 24 de fevereiro de 2021 15h30 (de Brasília) Brasiliense x Samambaia Campeonato Brasiliense 28 de fevereiro de 2021 15h30 (de Brasília)

VILA NOVA