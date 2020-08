Brasiliense x Gama: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Clássico Verde-Amarelo é válido pela final do Campeonato Brasiliense; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Gama fazem, nesta quarta-feira (26), o primeiro jogo da final do Campeonato Brasiliense, a partir das 11h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha. A partida será transmitida pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasiliense x Gama DATA Quarta-feira, 26 de agosto de 2020 LOCAL Estádio Mané Garrincha HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Gabriel L. Mesquita/Gama)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Brasiliense chega à decisão querendo acabar com a invencibilidade do rival verde e conta com um elenco com jogadores experientes como Zé Love, Douglas e Fernando Henrique para chegar abrir vantagem em busca do título.

Já o Gama não sabe o que é perder no estadual desde 2018 e quer manter a hegemonia na competição. De lá para cá, foram 33 jogos, com 28 vitória e cinco empates.

Provável escalação do Brasiliense: Fernando Henrique, Railan, Badhuga, Rodrigo, Fernandinho, Aldo, Esquerdinha, Marcos Aurélio, Peninha, Romarinho e Zé Love..

Provável escalação do Gama: Calaça, Amaral, Gustavo, Gustavo Rambo, Peu, Wallace, , Filipe Werley, Esquerdinha, Vitor Xavier e Nunes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASILIENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Brasiliense 1 x 2 Real FC Campeonato Brasiliense 23 de agosto de 2020 Real FC 0 x 1 Brasiliense Campeonato Brasiliense 19 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Gama x Brasiliense Campeonato Brasiliense 29 de agosto de 2020 16h (de Brasília) Tocantinópolis x Brasiliense 6 de setembro de 2020 16h (de Brasília)

GAMA

JOGO CAMPEONATO DATA Gama 3 x 1 Formosa Esporte Campeonato Brasiliense 23 de agosto de 2020 Formosa Esporte 1 x 3 Gama Campeonato Brasiliense 20 de agosto de 2020

Próximas partidas