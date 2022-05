Brasiliense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Atlético-MG e Brasiliense se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Mineirão, a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

MELHORES APOSTAS E DICAS

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasiliense x Atlético-MG DATA Domingo, 22 de maio de 2022 LOCAL Estádio Kleber Andrade, Cariacica - ES HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no Mineirão.

MAIS INFORMAÇÕES

Após vencer o jogo de ida por 3 a 0, no Mineirão, o Atlético-MG entra em campo neste domingo com a vantagem do empate, ou ainda podendo perder por dois gols de diferença.

O técnico Turco Mohamed deve aproveitar a oportunidade para rodar o elenco e dar descanso para alguns de seus titulares.

Do outro lado, o Brasiliense precisa vencer por quatro gols a mais para avançar direto, ou repetir um triunfo por três gols em seu favor para levar a decisão aos pênaltis.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 1 Independiente del Valle Copa Libertadores 19 de maio de 2022 Atlético-MG 2 x 0 Atlético-GO Brasileirão 14 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Tolima Copa Libertadores 25 de maio de 2022 21h (de Brasília) Atlético-MG x Avaí Brasileirão 29 de maio de 2022 19h (de Brasília)

BRASILIENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Brasiliense 2 x 1 Ceilândia Série D 15 de maio de 2022 Operário 0 x 2 Brasiliense Série D 7 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio Anápolis x Brasiliense Série D 25 de maio de 2022 20h (de Brasília) Brasiliense x Costa Rica Série D 28 de maio de 2022 15h30 (de Brasília)

