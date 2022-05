Brasiliense x Atlético-MG: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

Em Cariacica, o Brasiliense recebe o Atlético-MG na noite deste domingo (22), às 19h (de Brasília), pela terceira fase da Copa do Brasil.

O Galo tem a vantagem do empate, ou pode perder por até dois gols de diferença, que ainda assim fica com a vaga. Do outro lado, o time amarelo precisa golear por quatro gols para avançar.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Brasiliense deve mandar a campo a mesma equipe que saiu derrotada no Mineirão.

Weverton Goduxo é a única novidade na equipe de Celso Teixeira.

O Atlético-MG, por sua vez, vai a campo com uma equipe alternativa, já que está com a vaga encaminhada.

Hulk, Nacho, Jair e Arana foram poupados e sequer viajaram, enquanto Everton está com covid-19.

Possível escalação do Brasiliense: Edmar Sucuri; Andrezinho, Badhuga, Keynan (Gustavo Henrique) e Goduxo; Railon, Aldo e Zotti; Luquinhas, Daniel Alagoano (Tobinha) e Marcão (Hernane).

Possível escalação do Atlético-MG: Rafael; Guga, Nathan Silva (Réver), Alonso (Godín ou Igor Rabello) e Rubens; Allan (Castilho), Otávio e Calebe; Ademir (Fábio Gomes), Sávio e Sasha.

DESFALQUES

BRASILIENSE:

Cabralzinho, Tarta, Romarinho e Gabriel Henrique: atuaram por outra equipe nesta edição.

ATLÉTICO-MG:

Everson: covid-19.

Zaracho, Keno, Vargas e Dodô: lesionados.

Hulk, Jair, Nacho e Arana: poupados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Brasiliense e Atlético-MG será transmitido ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar a partida em tempo real.