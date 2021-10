Brasileiros vão desfalcar clubes em jogos da Premier League mesmo com acordo por quarentena

A Argentina também não vai permitir que os jogadores retornem mais cedo para o futebol inglês

A Data Fifa de outubro tem causado uma grande discussão para o futebol inglês. Dessa vez, Brasil e Argentina estão causando dores de cabeça para os principais times da Premier League, uma vez que recusaram dispensar de forma antecipada os jogadores convocados para seus clubes.

Está rodada da Data Fifa é composta por três jogos, no entanto, os clubes ingleses solicitaram o retorno dos jogadores sul-americanos após a disputa do segundo jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Isto porque, com três jogos o retorno dos jogadores seria praticamente no dia da volta da rodada da Premier League. Com isso, os times gostariam de contar com esse atletas, mas o pedido foi negado por Brasil, e também pela Argentina - que havia liberado os jogadores na Data Fifa passada.

Brasil e Argentina disputaram suas últimas partidas na noite do dia 14 de outubro, ou seja, há poucas chances dos jogadores conseguirem retornar à Inglaterra para a disputa do campeonato.

O técnico da seleção brasileira, Tite, foi questionado por repórteres sobre a possibilidade dos jogadores retornarem aos seus clubes antes do previsto, dizendo que nunca existiu essa possibilidade na seleção.

"Nunca houve essa possibilidade (deles voltarem para a Inglaterra mais cedo). Eles foram convocados para os três jogos."

Já o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, comentou sobre a exceção de liberar os jogadores igual da última vez: "Não faremos o mesmo da última vez com jogadores da Premier League."

"Antes do jogo com a Venezuela eu disse que eles vieram jogar os três jogos, mas os jogadores levantaram uma decisão difícil para mim e eu entendi, liberei-os."

"Agora os jogadores estão aqui para jogar os três jogos. Sob nenhum ponto de vista eles partirão mais cedo."

Quais jogadores foram os jogadores convocados?

(Foto: Getty Images)

Na seleção brasileira foram nove jogadores que atuam na Premier League: os goleiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City), o lateral Emerson Royal (Tottenham), o zagueiro Thiago Silva (Chelsea), os meios-campistas Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Douglas Luiz (Aston Villa), e no ataque Gabriel Jesus (Manchester City) e Raphinha (Leeds United).

A Argentina, por sua vez, tem o goleiro Emi Martínez, do Aston Villa, e a dupla do Tottenham Cristiano Romero e Giovani Lo Celso - esse trio foi responsável pela suspensão do jogo entre Brasil e Argentina em setembro, quando viajaram sem cumprir a quarentena necessária.

Nessa rodada das Eliminatórias, o Brasil enfrentará Venezuela, Colômbia e Uruguai - podendo confirmar de forma antecipada sua vaga na Copa do Mundo de 2022.

Quais jogos da Premier League eles perderam?

Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Thomas Tuchel, Nuno, Marcelo Bielsa, Dean Smith e Ole Gunnar Solskjaer terão que rever o plano de jogo para a 8ª rodada da Premier League, já que não contaram com os jogadores convocados.

O Liverpool enfrenta o Watford, no dia 16 de outubro. Já o Manchester City recebe o Burnley no mesmo dia, além do Chelsea que visita o Brentford.

O Manchester United enfrenta o Leicester, assim como o Leeds United e o Aston Villa, que enfrentam Southampton e Wolves, respectivamente.

O jogo do Tottenham contra o Newcastle, só vai acontecer no dia 17 de outubro, mas é improvável que os jogadores estejam recuperados para esse jogo.