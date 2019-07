Brasileiros torcendo para a Argentina? Tem, e os hermanos não estão entendendo!

Idolatria por Messi é o principal fator que leva alguns a trocarem a canarinho pela albiceleste... mesmo em dia de semifinal de Copa América!!!

Tem sido tema de polêmica, e não é raro de se ver: brasileiro torcendo para a seleção argentina.

Mesmo nos arredores do Mineirão, onde às 21h30 os maiores rivais sul-americanos disputam um lugar na final da , é possível encontrar facilmente. Entretanto, foi algo comum de se ver por toda Belo Horizonte.

Marcelo, por exemplo, mineiro da cidade de Mariana, mas que mora há quatro anos em BH, esteve no Mercadão Central da cidade vestindo uma camisa de Messi. Ele já está de olho em um ingresso para a final, que será disputada no Maracanã, e garante: se a passar, vai torcer pelos nossos vizinhos.

Entretanto, hoje ele estará no Mineirão com a camisa do Brasil. Caso contrário ao de Daniel Lima, professor de matemática, que só usou metade de uma camisa canarinho para “não apanhar”, como diz brincando. Mas a torcida por Messi é coisa séria.

"Eu sou brasileiro, mas tô torcendo pro Messi. O melhor de todos os tempos", diz este. PODE ISSO? pic.twitter.com/aYw5ovOcTc — Goal Brasil (@GoalBR) 2 de julho de 2019

“Eu sou brasileiro, mas tô torcendo pro Messi. O melhor de todos os tempos! Melhor que Pelé, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Ronaldo, Cristiano Ronaldo... Se Deus quiser vai ser 1 a 0, gol de falta aos 48 do segundo tempo... do Messi”, disse para a Goal Brasil.

Argentino diz: é surpreendente

Este hermano está surpreso ao ver brasileiros torcendo pela Albiceleste... mas garante que não faria o mesmo 😅 pic.twitter.com/cY4tKgfyZl — Goal Brasil (@GoalBR) 2 de julho de 2019

Nicolas, 25 anos, argentino de Mar del Plata. Só pensa em um bom resultado para terminar no Maracanã. Ao lado dos amigos, ele viajou pelo Brasil acompanhando a Albiceleste e sonha em ver acabar o jejum de 26 anos sem títulos oficiais de sua seleção.

Apesar de ter falado pelo carinho em relação ao nosso país, quando o assunto é futebol Nicolas sequer se imagina torcendo pelo Brasil e diz que fica surpreso com o carinho que os brasucas sentem por Messi e pela Albiceleste.

“Acho muito surpreendente, porque na Argentina ele [Messi] é muito atacado”, disse à Goal Brasil.

“Não acho que torceríamos pelo Brasil, porque são como os nossos arqui-inimigos a nível de futebol. Estou falando isso a nível de futebol”, completou.