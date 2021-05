Brasileiros na Libertadores: dicas para apostar nas partidas desta terça-feira

Santos, Internacional, Palmeiras e Flamengo vão a campo nesta noite

Vai começar o retorno da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira (11), a quarta rodada começa com quatro brasileiros indo a campo. São eles: Palmeiras, Flamengo, Internacional e Santos. A vitória é importante para os quatro, mas com significados diferentes, e seus adversários também oferecem dificuldades distintas.

Às 19h15 (horário de Brasília), o Santos recebe o Boca Juniors na estreia de Fernando Diniz e precisa vencer para não ser eliminado. No mesmo horário, o Internacional visita o Deportivo Táchira para ficar muito próximo da classificação às oitavas de final. Depois, às 21h30, o Palmeiras visita o Independiente Del Valle, no Equador, assim como o Flamengo entra em campo no Chile diante do Unión La Calera.

O Betsul, melhor mercado de apostas esportivas da América do Sul, acompanha todas as partidas em tempo real no site enquanto disponibiliza uma série de mercados de apostas para quem gosta de ganhar com seus palpites. Veja uma dica de aposta para cada duelo:

Santos x Boca Juniors

O Santos enfrenta o Boca Juniors na Vila Belmiro (Foto: Getty Images)

Fernando Diniz não teve muito tempo para dar a sua cara ao Santos, portanto não se deve esperar nada de muito diferente do que o Peixe vem apresentando. O Boca Juniors é um adversário perigoso, mas a tendência é de um jogo com poucos gols.

Por isso, a dica para o duelo entre brasileiros e argentinos é apostar no Total de Gols do Jogo, na opção Menos de 2.5. Ela está com uma boa cotação no momento e tem chances bem sólidas de se concretizar. Para isso, basta que o duelo tenha no máximo dois gols nos 90 minutos.

Deportivo Táchira x Internacional

O Inter será o favorito contra os venezuelanos (Foto: Getty Images)

O Deportivo Táchira não é um time que deve oferecer resistência ao Internacional, mesmo atuando na Venezuela. O Colorado goleou em Porto Alegre e, ainda que não repita o placar, há boas chances de que vença de forma confortável.

Pensando nisso e até mesmo em um cenário onde o Inter tenha mais dificuldades, a dica é apostar na Faixa Total de Gols, no mercado 2-3. Para vencer, como o próprio nome já deixa claro, a partida deve ter entre dois e três gols. Não importa o lado e quantos gols cada time marque, apenas que a soma do placar não seja menor que um e maior que quatro.

Independiente Del Valle x Palmeiras

O Del Valle é um adversário perigoso no Equador (Foto: Getty Images)

É o jogo mais difícil de apostar entre os quatro da lista. O Del Valle é um adversário perigoso no Equador e o Palmeiras vive uma maratona de jogos que mexe bastante com o desempenho do time.

Por isso, a dica é evitar prever um vencedor e optar por um mercado de gols. A ideia é apostar em “Sim” no mercado de Ambas Equipes Marcam. Como são dois times com alto potencial ofensivo, imagina-se que as defesas serão vazadas, assim como foi no primeiro encontro entre eles.

Unión La Calera x Flamengo

Flamengo não deve ter dificuldade para bater os chilenos (Foto: Getty Images)

O Flamengo tem tudo para vencer o Unión La Calera até por um placar folgado. No jogo do Rio de Janeiro, a dificuldade que o Mengão teve para superar os chilenos chegou a surpreender, mas isso não deve voltar a acontecer.

De qualquer maneira, para não assumir muitos riscos, uma boa aposta é no Handicap -1 para o Flamengo. Para vencer a aposta, é preciso que o Rubro-Negro derrote o La Calera por pelo menos dois gols de diferença, independentemente do placar e de quantos gols marque ou tome.

