Os torcedores brasileiros viram, na madrugada de quinta para sexta-feira, a estreia do defensor do PSV Mauro Júnior pela seleção, embora grande parte não soubesse exatamente quem ele era.

Mauro já tem 27 anos, mas chegou à Holanda ainda aos 14. Tirando um ano por empréstimo no Heracles, ele fez toda a sua carreira no PSV.

O lateral-esquerdo e também meio-campista pôde atuar pela primeira vez nesta data Fifa com a seleção brasileira. Aos 76 minutos do amistoso contra a Austrália (1 a 1), ele entrou em campo.

Nas redes sociais, os brasileiros não acreditavam no que estavam vendo quando Mauro entrou em campo. “Quem diabos é Mauro Júnior?”, foi apenas uma das reações entre os muitos torcedores surpresos.

“Como vocês querem que o Raphinha jogue bem se no Barça ele faz hat-tricks com Lamine Yamal e, no Brasil, joga com Mauro Junior, de quem eu nem sei quem é”, escreveu outro.

“Esse Mauro Júnior também entrou em campo como se tivesse feito nas calças. Só joga para o lado ou para trás. Não corre uma única vez em profundidade”, opinou outro.

“Esse Mauro Jr., que eu nunca vi na minha vida, parecia um coitado que não conseguia dominar a bola. Dos jogadores de hoje, ninguém se salvou”, concluiu alguém no X.

“A pergunta que fica é: QUEM É MAURO JUNIOR? Ancelotti inventa um jogador do nada”, dizia ainda outro torcedor surpreso.

O jogador do PSV entrou em campo quando a Austrália ainda vencia por 1 a 0. No fim, o atacante do Bournemouth Rayan marcou o gol de empate já nos acréscimos.