Brasileiro que levou a 'Bola de Prata' no Mundial é disputado por Benfica e Porto

Perto de ficar livre para assinar pré-contrato com qualquer clube, Caio Lucas quer deixar o Al Ain para jogar na Europa

Eleito o segundo melhor jogador do Mundial de Clubes, atrás apenas de Bale, do Real Madrid, Caio Lucas vive a expectativa de deixar o Al Ain nos próximos dias. O Blog Ora Bolas sabe que o atacante brasileiro é desejado pelos portugueses Benfica e Porto, que, aliás, enviaram olheiros para observá-lo em ação na competição disputada em Abu Dhabi.

Aos 24 anos, o jogador formado nas divisões de base do São Paulo e com passagem pelo Kashima Antlers, do Japão, tem apenas mais seis meses de vínculo com o clube dos Emirados Árabes. A um passo de ficar livre para assinar qualquer pré-contrato, quer ser negociado com o futebol europeu.

Em três temporadas com o camisa do Al Ain, atualmente o campeão nacional, Caio Lucas fez 106 jogos oficiais e marcou 45 gols.