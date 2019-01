Brasileiro Fabinho ainda não é unanimidade no Liverpool

Fabinho chegou a Liverpool em julho de 2018 e demorou para jogar regularmente, agora vem sendo peça importante para Jürgen Klopp

Fabinho deixou o Monaco para jogar a Premier League pelo Liverpool em julho de 2018. Os Reds pagaram 45 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões) pelo passe do brasileiro que ainda vive período de adaptação, mas tem sido um jogador importante para Jürgen Klopp. Suas atuações melhoraram bastante, mas ele ainda não é uma unanimidade. Graeme Souness, ex-jogador do clube, ainda não está convencido com o brasileiro.

"Antes da temporada começar, a identidade do meio de campo era uma área que precisava de melhorias e trouxeram Fabinho e Naby Keïta. Eu ainda não estou totalmente convencido de Fabinho e me pergunto o porquê demorou tanto tempo para ele se acostumar ao ritmo. Ele tem jogado bem desde que entrou no time, mas ainda tem um pouco para provar", falou Souness.

Pelos Reds nessa temporada, Fabinho participou de 17 partidas, contando todas as competições. Ele marcou um gol e deu duas assistências.

Ele jogou contra o Manchester City, na partida que marcou a quebra da invencibilidade do Liverpool na Premier League. Entrou no segundo tempo, no lugar de James Milner mas não conseguiu ajudar a equipe a buscar um resultado positivo.

Mesmo com a derrota, Souness acredita que o Liverpool ainda é o time a ser batido na Premier League e comentou sobre a valorização que Guardiola deu ao triunfo sobre os Reds.

"Eu entendo o porquê Pep Guardiola ficou tão feliz após o jogo. Anteriormente ele tinha dito que se o City perdesse, a briga pelo título estaria acabada. Agora está tudo de volta. O que eu não acredito é a visão de muitos de que aquele jogo mudou o favoritismo do Liverpool para o City. A pressão maior vai estar sobre o City para não deixar a diferença de pontos aumentar de novo", falou Graeme.