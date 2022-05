Brasileiro do Sevilla quer jogar pela Espanha... mas não vai ser fácil

O zagueiro brasileiro Diego Carlos, de 29 anos, que atuou como um dos defensores da seleção brasileira olímpica de 2021, nos Jogos de Tóquio 2020, mandou uma mensagem direta ao técnico Tite, em conversa com a mídia do Sevilla, seu atual clube: "Não estou feliz com a seleção brasileira. Esperava mais oportunidades".

Com quase três anos na Espanha, o atleta está próximo de tirar sua nacionalidade no país, e espera que tenha maiores oportunidades de jogar pela equipe nacional, já que acabou sem chances na Amarelinha, além dos jogos pelas Olimpíadas quando foi medalhista de ouro.

"Ainda não tenho a nacionalidade, quando a tiver falarei com a seleção nacional", relatou o jogador à GOAL. Porém, há uma complicação que pode tirar as chances de Diego Carlos de participar da seleção de Luis Enrique: o fato dele ter atuado pelo Brasil Olímpico e ter mais de 21 anos.

Mesmo que as Olimpíadas não sejam consideradas uma competição "oficial", a Fifa declara que seja "qualquer torneio organizado por ela ou por outra confederação" em seus regulamentos, e por isso os Jogos entram na situação.

O caso pode ser levado a justiça, mas mesmo que seja colocado agora, talvez não termine antes da Copa do Mundo deste ano, e Diego Carlos ficaria de fora do torneio tanto pelo Brasil quanto pela Espanha. A princípio, o zagueiro não poderá atuar por La Roja, então cabe a ele esperar uma chance de Tite, para que possa atuar pela Amarelinha no fim do ano.