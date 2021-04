Brasileiro do Betis explica apelido inspirado em gelatina e projeta duelo com Vini Jr.

Emerson Royal falou com exclusividade à Goal antes do jogo contra o Real Madrid, quando enfrentará seu amigo de seleção brasileira

Real Madrid x Real Betis, pela 32ª rodada de La Liga, neste sábado (24) terá um duelo de amigos brasileiros - do lado merengue estará Vinicius Jr. e do outro Emerson Royal. Em entrevista exclusiva à Goal, o lateral falou sobre Vini e disse ter um segredo para pará-lo.

Emerson Royal está em sua terceira temporada defendendo as cores do Betis, sendo o lateral direito da La Liga com a maior porcentagem de conversão de grandes oportunidades, aquele que mais sofreu faltas, do sub-23, quem mais se envolveu em mais gols na temporada. Tudo isso enquanto seu time briga na parte de cima da tabela, buscando vaga em competições europeias.

Batizado Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior, o lateral do Barcelona, emprestado ao Betis, recebeu o apelido Royal - como gosta de ser chamado - ainda na infância pela semelhança com o mascote de uma marca. Começou com uma brincadeira, mas acabou pegando.

“É um apelido de criança, por causa de uma marca de gelatina que tem um desenho com uma boca grande. Eu chorava muito quando era criança e uma tia me chamava assim por causa disso. Eles costumavam falar como piada e no final eu fiquei com o apelido e coloco na camisa, gosto muito", explicou.

Foi em suas passagens pela seleção brasileira que Royal fez amizade com Vinicius Jr., seu adversário do final de semana. O lateral troce muito pelo camisa 20 do Real, apesar de que, desta vez, não quer que ele se dê muito bem.

"Somos muito amigos, vamos à casa um do outro. Ele tem muito potencial, ele pode fazer muitas coisas.", disse. "Estou trabalhando duro para poder competir com ele; ele tem sua qualidade, eu tenho a minha e se nós dois tocarmos, a banda terá muitas coisas. Espero que eu saia melhor. Eu tenho isso [o truque para pará-lo] na minha cabeça. Depois do jogo eu te digo, mas agora não posso".

O lateral disse também que fica muito triste com as críticas a Vini. "Me machucam muito, vindas daqui e especialmente do meu país, onde parece que temos problemas com os brasileiros. Isso me machuca porque ele é meu amigo e porque ele é um grande jogador", contou. "Sei sobre sua capacidade e seu potencial. Sempre me diziam que ele falhou, que eu não sei o quê, que cometeu muitos erros, e eu sempre disse a mesma coisa, que ele é muito jovem, mais do que eu".

Agora, porém, após uma série de boas atuações, "ele está calando a boca de muita gente e estou muito feliz por ele, mas espero que as coisas não dêem certo para ele no sábado", brincou enquanto comemorava o sucesso do amigo.

O confornto entre os dois será no sábado (24), às 16h (de Brasília), no Alfredo Di Stefano, caso do Real Madrid. De seu último encontro contra os merengues, Royal não tem boas recordações: marcou um gol contra e acabou expulso de campo, o que, para ele, torna este duelo ainda mais especial".

O Betis vai para o jogo na sexta colocação, mas vindo de quatro empates consecutivos, mas satisfeito com o que construiu ao longo do campeonato. "Estamos muito bem, estamos tranquilos porque sabemos que o mais importante é estarmos presentes [lá em cima] e em posição de lutar pelo nosso objetivo", disse Royal, que está na expectativa por uma vaga na seleção brasileira para os Jogos Olímpicos.