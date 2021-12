Brasileiro do Arsenal sofreu assalto com taco de beisebol na porta de casa na Inglaterra

Nesta terça-feira (30), o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, foi vítima de assalto na cidade de Londres, na Inglaterra.

O brasileiro de 23 anos havia acabado de parar o carro na garagem de sua casa, quando dois assaltantes chegaram, um deles em posse de um taco de beisebol, para roubar seu carro e relógio. Gabriel, que estava com um amigo naquele momento, reagiu ao crime e conseguiu acertar um dos bandidos com um soco no rosto. Após algum tempo de briga, os dois miliantes fugiram.

“Nenhum ferimento foi sofrido, mas muito choque foi causado. Eles (bandidos) escolheram duas vítimas que estavam em boa forma", disse o promotor Martin Lewis no Tribunal Harrow Crown.

Gabriel tem sido peça importante dos Gunners, ajudando o clube a se manter na quinta colocação da competição, com sete vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Desde o jogo contra o Norwich, em 11 de setembro, o zagueiro tem sido titular absoluto do técnico Mikel Arteta. Dos últimos dez duelos disputados, foram sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota com o jogador atuando por todos os 90 minutos de cada partida.