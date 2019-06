"Brasileiras nos irritaram", diz Knight após vitória de virada da Austrália

Comemoração das jogadoras brasileiras teria irritado elenco australiano que ficou “um pouco mais motivado” para derrotar Marta e cia

Após a vitória da sobre o por 3 a 2, nesta quarta-feira (13), Elise Kellond-Knight revelou o que inspirou a virada das australianas no jogo. De acordo com a atleta, as comemorações das brasileiras irritaram o time comandado por Ante Milicic.

Questionada sobre o modo como Marta e Cristiane comemoraram os gols, a jogadora disse: “Isso te irrita um pouco para ser honesto. É uma grande rivalidade e, em seguida, vê-las comemorando e jogando um pouco na sua cara, isso te motiva. Nos deu um pouco mais de incentivo.”

O placar de 2 a 1 construído pelo Brasil no primeiro tempo deixou a Austrália à beira da eliminação no Mundial, mas a virada trouxe esperança ao elenco que perdeu o primeiro jogo por 2 a 1, para a .

(Foto: Elsa/Getty Images)

“Somos uma equipe que acredita no que podemos fazer. Os resultados recentemente não foram convincentes, [temos algumas] críticas, mas é seguro dizer que teremos ganho muito apoio após o jogo", disse.

Apesar da empolgação claramente visível nas jogadoras após a vitória diante do Brasil, Kellond-Knight prefere não criar expectativas sobre a classificação da Austrália às oitavas de final: "Há um longo caminho a percorrer", e seguiu:

"Este torneio é uma maratona, então não podemos ficar muito empolgados após uma vitória. Vamos aproveitar, é claro, mas sabemos que temos uma montanha à nossa frente, então estamos prontos para o desafio".