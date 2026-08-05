Brasileirão vai ter pausa durante a Copa do Mundo Feminina de 2027?

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou aos clubes brasileiros, na terça-feira (4), que o calendário nacional terá uma pausa durante o período da Copa do Mundo Feminina de 2027, marcada para acontecer entre 24 de junho e 25 de julho, no Brasil. O ofício enviado pela entidade informa que a interrupção será obrigatória para as competições nacionais, em razão da realização do torneio organizado pela Fifa.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada por 32 seleções, em um total de 64 partidas, distribuídas por oito cidades-sede: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Diversos estádios utilizados por clubes das Séries A estarão à disposição da FIFA semanas antes do início da competição, o que exige uma reorganização do calendário do futebol brasileiro e inviabiliza a realização simultânea de partidas do Brasileirão.

Além da preparação logística, a expectativa é de grande procura por ingressos. Diretor de operações da Copa do Mundo Feminina de 2027 da FIFA, Thiago Jannuzzi disse, em entrevista ao Sport Insider, que a meta é ultrapassar a marca de 2 milhões de torcedores presentes nos estádios, registrada na Copa do Mundo de 2023, além de superar a média de 33 mil espectadores por partida.

Jannuzzi também destacou o interesse do público pelo torneio e revelou onde está tendo maior procura: "Hoje nós já temos mais de 730 mil pessoas inscritas para adquirir ingresso. Metade brasileiro, metade de estrangeiros. Com muita procura do México, EUA, Argentina e Colômbia", afirmou.

A competição marcará a primeira vez que a Copa do Mundo Feminina será realizada na América do Sul. O Brasil sediará o torneio entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, com a Seleção Brasileira garantida na disputa por ser o país anfitrião. A definição antecipada da pausa busca facilitar a organização do calendário nacional e atender às exigências operacionais da Fifa durante o maior evento do futebol feminino.