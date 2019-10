Brasileirão terá rodada em dia da final da Libertadores; Fla x Vasco é antecipado

Duelo contra o Vasco ficou para o dia 13 de novembro; último compromisso do rubro negro antes do River Plate é o Grêmio, em Porto Alegre

Se nem para as datas Fifas o Campeonato Brasileiro é interrompido, quem dirá para um jogo de Libertadores. A CBF confirmou que a rodada 34 do Brasileirão acontece no mesmo fim de semana da final da Libertadores entre Flamengo e River Plate, em Santiago.

Quer ver o Flamengo no NBB ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O jogo do , porém foi antecipado. O clássico contra o será disputado no dia 13 de novembro, quarta-feria, às 21h30, no Maracanã. O último compromisso do time de Jorge Jesus antes da viagem para Santiago será contra o , dia 17, em Alegre.

Mais artigos abaixo

No mesmo dia da final da Libertadores, e jogam na Vila Belmiro, às 21h. O restante da rodada será disputada no domingo, com exceção também de e , que jogam na segunda-feira, 25.

Caso seja campeão do torneio continental, o Flamengo pode dar a volta olímpica e mostrar a taça para sua torcida já na quarta-feira, no Maracanã, no duelo contra o Ceará. O Flamengo é o líder do Brasileiro e pode até ser campeão no jogo contra os cearenses, dependendo da combinação de resultados até a 34ª rodada.