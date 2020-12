Brasileirão Série C: Os artilheiros e garçons da temporada 2020

Separamos os números dessa e da última edição da terceira divisão pra deixar você por dentro de tudo!

Chegou a hora da decisão na do Campeonato Brasileiro! Depois da primeira fase, já conhecemos os oito times que serão divididos em dois quadrangulares nesta parte final da terceira divisão: os dois melhores de cada chave garantem o acesso para a .

, , Vila Nova, , Ypiranga, , e Brusque são os times que seguem sonhando com o acesso. E neste caminho, contar com jogadores decisivos é primordial. Confira, abaixo, quais são os maiores artilheiros e assistentes da edição 2020 da Série C.

Artilharia – Série C 2020

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 William Lira Ferroviário 11 18 2 Neto Pessôa Ypiranga 10 16 3 João Carlos Volta Redonda 8 15 =3 Manaus 8 11 5 Fernando Nathan Ypiranga 7 13 =5 Thiago Alagoano Brusque 7 15 =5 Rubens Tombense 7 16

Atualizado pela última vez em 7 de dezembro de 2020, às 17h (de Brasília)

Passes para gol – Série C 2020

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Marlon Farias Remo 5 14 2 Toty Santa Cruz 4 12 =2 Cláudio Maradona São José 4 15 =2 Didira Santa Cruz 4 16 5 Danilo Rios Jacuipense 3 10 =5 Daniel Costa Manaus 3 6 =5 João Carlos Volta Redonda 3 15 =5 Muriel Ypiranga 3 18 =5 Leilson Ypiranga 3 16 =5 Leonan Santa Cruz 3 8 =5 Jean Dias 3 15 =5 Luciano Naninho Volta Redonda 3 18

Série C 2019: Quem foi o artilheiro?

⚽ A artilharia terminou assim:



4 jogadores com 8 gols:



⚽ Salatiel -

⚽ Luiz Eduardo - São José

⚽ Negueba - Globo

⚽ Eduardo - Treze pic.twitter.com/BpBnv5TbG4 — SÉRIE C (@SerieC_) October 6, 2019

Quatro jogadores terminaram empatados na briga pela artilharia da terceira divisão de 2019: Negueba (que não é o jogador revelado pelo ) fez 8 gols pelo Globo, insuficientes para evitar o rebaixamento da equipe, e os marcados por Eduardo, pelo Treze foram insuficientes para garantir a classificação de sua equipe. Luiz Eduardo, do São José, e Salatiel Júnior, do vice-campeão Sampaio Correa, também contabilizaram 8 tentos.

Série C 2019: Quem foi o líder em assistências?

(Foto: Arthur Dallegrave/E.C.Juventude)

Ninguém deu mais passes para gol na edição passada da terceira divisão quanto Dalberto. Foram 5 assistências, que ajudaram o Juventude a conquistar o acesso. Cláudio Maradona, do São José, terminou na segunda posição deste ranking, servindo seus companheiros em 4 gols.