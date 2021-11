Brasileirão Série A 2021: a tabela de jogos das últimas rodadas

O ano já vai acabar e, com isso, o Campeonato Brasileiro vai entrando em sua reta final. Com a última rodada marcada para 9 de dezembro, temos menos de um mês restante para o Brasileirão, que já teve a tabela das últimas rodadas divulgada pela CBF.

Esta reta final do Brasileirão será um prato cheio para o amante de futebol: a CBF marcou pelo menos um jogo todo dia entre os dias 23 de novembro e 3 de dezembro, acumulando partidas das rodadas 35 e 36. Na noite desta terça-feira (9), a entidade reguladora do futebol brasileiro divulgou a tabela das quatro rodadas finais, e precisou fazer um malabarismo para encaixar tudo o que precisa.

Além de ter que conciliar as partidas que estão atrasadas, a CBF também precisou considerar as finais da Libertadores, da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil para montar seu calendário. Assim, estes últimos momentos de Brasileirão serão bastante movimentados.

Apenas para a rodada 38, a última do campeonato, a CBF acomodou todas as dez partidas no mesmo dia e horário, as demais estão divididas. A 35ª, por exemplo, terá jogos em oito datas diferentes, entre 23 de novembro e 3 de dezembro, quando já terá sido iniciada a rodada 36.

Para ajudar na organização do torcedor para a maratona de futebol, a Goal preparou um guia com os jogos de cada rodada e um calendário com as datas das últimas rodadas do Brasileirão 2021. Veja:

Rodada a rodada - Brasileirão 2021

35ª rodada

Jogo Data e Horário Local Palmeiras x Atlético-MG Terça-feira, 23 de novembro, às 19h (de Brasília) Allianz Parque - São Paulo, SP Fluminense x Internacional Quarta-feira, 24 de novembro, às 21h30 (de Brasília) Maracanã- Rio de Janeiro, RJ Santos x Fortaleza Quinta-feira, 25 de novembro, às 19h (de Brasília) Vila Belmiro - Santos, SP Ceará x Corinthians Quinta-feira, 25 de novembro, às 20 (de Brasília) Castelão - Fortaleza, CE Atlético-GO x Bahia Segunda-feira, 29 de novembro, às 19h (de Brasília) Estádio Antônio Accioly - Goiânia, GO Juventude x Red Bull Bragantino Terça-feira, 30 de novembro, às 19h (de Brasília) Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS América-MG x Chapecoense Quarta-feira, 1 de dezembro, às 21h (de Brasília) Independência - Belo Horizonte, MG Grêmio x São Paulo Quinta-feira, 2 de dezembro, às 20h (de Brasília) Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS Athletico-PR x Cuiabá Sexta-feira, 3 de dezembro, às 19h (de Brasília) Arena da Baixada - Curitiba, PR Sport x Flamengo Sexta-feira, 3 de dezembro, às 20h (de Brasília) Arena Pernembuco - São Lourenço da Mata, PE

36ª rodada

Jogo Data e Horário Local Bahia x Grêmio Sexta-feira, 26 de novembro, às 19h (de Brasília) Fonte Nova - Salvador, BA Chapecoense x Atlético-GO Sexta-feira, 26 de novembro, 21h30 (de Brasília) Arena Condá - Chapecó, SC Red Bull Bragantino x América-MG Sábado, 27 de novembro, às 19h30 (de Brasília) Nabi Abi Chedid - Bragança Paulista, SP São Paulo x Sport Sábado, 27 de novembro, às 21h30 (de Brasília) Morumbi - São Paulo, SP Corinthians x Athletico-PR Domingo, 28 de novembro, às 16h (de Brasília) Neo Química Arena - São Paulo, SP Atlético-MG x Fluminense Domingo, 28 de novembro, às 16h (de Brasília) Mineirão - Belo Horizonte, MG Internacional x Santos Domingo, 28 de novembro, às 19h (de Brasília) Beira-Rio - Porto Alegre, RS Flamengo x Ceará Terça-feira, 30 de novembro, às 20h (de Brasília) Maracanã - Rio de Janiero, RJ Cuiabá x Palmeiras Terça-feira, 30 de novembro, às 22h (de Brasília) Arena Pantanal - Cuiabá, MT Fortaleza x Juventude Sexta-feira, 3 de dezembro, às 19h (de Brasília) Castelão - Fortaleza, CE

37ª rodada

Jogo Data e Horário Local Bahia x Fluminense Domingo, 5 de dezembro, às 16h (de Brasília) Fonte Nova - Salvador, BA Corinthians x Grêmio Domingo, 5 de dezembro, às 16h (de Brasília) Neo Química Arena - São Paulo, SP Atlético-MG x Red Bull Bragantino Domingo, 5 de dezembro, às 16h (de Brasília) Mineirão - Belo Horizonte, MG Ceará x América-MG Domingo, 5 de dezembro, às 19h (de Brasília) Castelão - Fortaleza, CE Internacional x Atlético-GO Domingo, 5 de dezembro, às 19h (de Brasília) Beira-Rio - Porto Alegre, RS São Paulo x Juventude Segunda-feira, 6 de dezembro, às 19h (de Brasília) Morumbi - São Paulo, SP Athletico-PR x Palmeiras Segunda-feira, 6 de dezembro, às 19h (de Brasília) Arena da Baixada - Curitiba, PR Flamengo x Santos Segunda-feira, 6 de dezembro, às 20h (de Brasília) Maracanã - Rio de Janeiro, RJ Chapecoense x Sport Segunda-feira, 6 de dezembro, às 21h (de Brasília) Arena Condá - Chapecó, SC Cuiabá x Fortaleza Segunda-feira, 6 de dezembro, às 22h (de Brasília) Arena Pantanal - Cuiabá, MT

38ª rodada

Jogo Data e Horário Local Fortaleza x Bahia Quinta-feira, 9 de dezembro, às 21h30 (de Brasília) Castelão - Fortaleza, CE Atlético-GO x Flamengo Quinta-feira, 9 de dezembro, às 21h30 (de Brasília) Estádio Antônio Accioly - Goiânia, GO Palmeiras x Ceará Quinta-feira, 9 de dezembro, às 21h30 (de Brasília) Allianz Parque - São Paulo, SP Fluminense x Chapecoense Quinta-feira, 9 de dezembro, às 21h30 (de Brasília) Maracanã - Rio de Janeiro, RJ América-MG x São Paulo Quinta-feira, 9 de dezembro, às 21h30 (de Brasília) Independência - Belo Horizonte, MG Red Bull Bragantino x Internacional Quinta-feira, 9 de dezembro, às 21h30 (de Brasília) Nabi Abi Chedid - Bragança Paulista, SP Sport x Athletico-PR Quinta-feira, 9 de dezembro, às 21h30 (de Brasília) Arena Pernambuco - São Lourenço da Mata, PE Juventude x Corinthians Quinta-feira, 9 de dezembro, às 21h30 (de Brasília) Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS Grêmio x Atlético-MG Quinta-feira, 9 de dezembro, às 21h30 (de Brasília) Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS Santos x Cuiabá Quinta-feira, 9 de dezembro, às 21h30 (de Brasília) Vila Belmiro - Santos, SP

Calendário reta final do Brasileirão 2021