Brasileirão feminino: curiosidades e destaque da principal competição na modalidade

Após campanha do Brasil no mundial feminino, torneio nacional espera ganhar maior visibilidade no cenário esportivo do país

O Campeonato Brasileiro feminino de 2019 retorna neste sábado (29), após breve pausa devido a feminina e , com o jogo entre e , às 15h30 (Brasília). E, com os principais times disputando a competição, a modalidade tende a ganhar maior visibilidade no país.

A seleção brasileira caiu nas oitavas de final do Mundial após perder para a , por 2 a 1. Porém, a campanha da equipe na Copa aumentou o interesse do público em jogo femininos. um ponto positivo e comemorado pelas atletas que buscam reconhecimento, tanto nas categorias de base como no profissional.

Com o objetivo de desenvolver o futebol feminino no , a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), em parceria com a Caixa Econômica Federal realizaram em 2013 a primeira edição do Brasileirão feminino. Desta forma, a Goal separou algumas curiosidades e destaque da principal competição da modalidade. Confira:

PRIMEIRA EDIÇÃO

Criado em 2013, a primeira edição do Brasileirão contou com a participação das 20 melhores equipes do Ranking da CBF de Futebol Feminino, naquela ocasião. Atualmente, o torneio é organizado pela CBF.

FORMATO

Até 2017, o campeonato era disputado com 20 times da Série A, mas desde então, a CBF optou por reduzir este número para 16 equipes. Um dos motivos que levaram a diminuição de participantes foi o cancelamento da de Futebol Feminino. Por sua vez, reduzir o números de clubes possibilitou a criação da Série A2, também com 16 clubes e, consequentemente, mais participantes.

Já que o #BrasileirãoFeminino está quase voltando, vamos relembrar como estava a tabela antes da pausa para a Copa do Mundo? ⚽🏆

A disputa está boa e promete ainda mais! pic.twitter.com/R8q9pD7eBI — (@BRFeminino) 24 de junho de 2019

TIMES QUE MAIS PARTICIPARAM

Com sete edições disputadas até o momento, somente cinco times participaram de todas as temporadas: Foz Cataratas, Iranduba, São Francisco, São José e das Tabocas. Ao contrário da modalidade masculinas, as principais equipes do país ainda não são destaques no feminino.

Mais artigos abaixo

O Flamengo ao lado do são os clubes com maior participação no torneio entre os clubes que disputam a Série A masculina, com cinco temporadas cada.

MELHOR CAMPANHA

Em 2017, o Santos ergueu o troféu do torneio com 83,3% de aproveitamento. O time da Vila venceu 16 dos 20 jogos disputados, empatou 2 e perdeu 2. Naquela edição, a argentina e atleta do Santos, Soledad Jaimes foi a artilheira com 18 gols marcados.

TRANSMISSÃO

Uma das maiores conquistas da competição ocorreu por meio da transmissão em TV aberta. A emissora Bandeirantes adquiriu os direitos de transmissão junto a Confederação Brasileira de Futebol das séries A1 e A2, em 2019.

Além dos duelos da Série A, a emissora também transmitirá alguns jogos da Série A2, a qual reúne alguns dos principais clubes do país como o , , , , , , , , Ceará, e . As partidas costumam ser televisionadas durante os domingo, às 14h (Brasília).