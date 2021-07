Brasileirão, 9ª rodada: destaques e palpites dos próximos jogos

Confira dicas para apostar nos clássicos e partidas mais importantes dos dias 3 e 4 de julho

O Campeonato Brasileiro 2021 está apenas no início, mas já é possível ver algumas equipes que terão problemas, e aquelas que podem surpreender nesta edição. A liga ainda está no início, mas já pega fogo!

Confira a seguir palpites pra rodada se avizinha:

ATHLETICO-PR X FORTALEZA – ARENA DA BAIXADA (CURITIBA)

Este jogo coloca frente a frente duas equipes que vem surpreendendo neste início de competição, ambas ocupando as primeiras colocações na tabela de classificação.

O Athletico vai brigando ponto a ponto pela liderança do Brasileirão. Com uma partida a menos que a maioria dos seus rivais diretos, a equipe paranaense se mantém muito próxima do líder Red Bull Bragantino.

Na última rodada, o Furacão foi até o Rio de Janeiro e goleou o Fluminense por 4 a 1. Mantendo o seu padrão de forte ocupação de espaços e transições ofensivas muito objetivas, a equipe conseguiu limitar as ações dos donos da casa, e ser cirúrgica quando subia ao ataque.

O técnico português António Oliveira vem estabelecendo um forte jogo de marcação, quando, na fase defensiva, a equipe chega a ter duas linhas bem estabelecidas à frente da área.

Isto faz com que time rubro-negro tenha uma das melhores defesas da liga até este momento, tendo sofrido 6 gols. Ofensivamente vem sendo também muito efetivo, com 14 gols marcados em sete jogos e vitórias de destaque, como esta diante do Tricolor carioca, Grêmio e Juventude, e fora de casa, e frente a Atlético Goianiense e América-MG, como mandante.

Já o Fortaleza teve uma importante virada sobre a Chapecoense em casa, que foi fundamental para a equipe se manter entre os primeiros classificados. O triunfo levou a equipe aos 15 pontos, com quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota, tendo marcado 13 vezes e sofrido sete gols até o momento.

Time que também prioriza um jogo de forte marcação e transições ofensivas, os cearenses também fizeram um grande confronto diante do Grêmio, na rodada anterior, que pode ser um jogo mais próximo da realidade que vai enfrentar diante do Athletico.

O Fortaleza cede muito poucos espaços ao adversário, e tem os contra ataques à sua maior arma. Tem mais dificuldades quando joga em casa quando precisa propor o jogo, como neste diante da Chapecoense.

Mesmo com um jogador a menos, conseguiu uma importante vitória por 3 a 2, mas não tem muita relação com o jogo da rodada 9.

Atuando fora de casa, o Tricolor de Aço se mostra mais pragmático, pouco presente no campo de ataque, e atuando de forma bastante reativa. Tem uma vitória, dois empates e uma derrota, com apenas 3 gols marcados e 3 gols sofridos longe dos seus domínios.

Conclusão

Partida na qual o Athletico deve ser considerado favorito, pelo volume de jogo e grande capacidade ofensiva que vem apresentando. Talvez tenha alguma dificuldade de criação, pela proposta do Fortaleza, mas que está mais próximo de uma vitória do que o time visitante, pela característica de ambas as equipes.

Palpite: Athletico -0,25 AH, 1.83 nas principais casas de apostas

CORINTHIANS X INTERNACIONAL – NEO QUÍMICA ARENA (SÃO PAULO)

Corintianos e colorados chegam para este jogo precisando reencontrar o caminho das vitórias. As duas equipes ocupam a metade inferior da tabela de classificação da Série A, e já sofrem pressão por resultados positivos.

O Corinthians vem de um empate sem gols no clássico diante do São Paulo, jogo que apresentou duas equipes de defesas muito fortes, mas pobres no setor de criação, sucumbindo ao jogo de intensidade do seu adversário.

Antes disso, o Corinthians havia empatado com o Fluminense, no Rio de Janeiro. A equipe marcou apenas seis vezes até este momento, e sofreu apenas seis gols.

Este problema de construção vem sendo observado desde o início da temporada, mas também é uma questão não resolvida de anos recentes. A equipe de Sylvinho baseia seu jogo em uma forte ocupação de espaços, mas que tem problemas de ser propositivo, principalmente quando joga dentro de casa.

Em casa, o Corinthians já perdeu duas vezes, venceu apenas uma vez em quatro jogos: em todas estas partidas, apresentou problemas em ser a equipe dominante de posse e ações ofensivas.

O Inter também vem em uma seca de vitórias. A equipe perdeu dentro de casa na última rodada por 2 a 1, para o Palmeiras. Detalhe, os colorados sofreram o gol da derrota já nos acréscimos, quando o adversário tinha um jogador a menos.

A equipe que estreou recentemente o técnico uruguaio Diego Aguirre, e vem tendo problemas em ser propositivo. Hoje, o Inter atua com defesa menos exposta do que quando tinha o técnico Miguel Angel Ramirez, e aposta em transições rápidas. Ainda não venceu em casa, e suas duas vitórias até aqui foram como visitante.

A equipe tem a terceira melhor campanha fora de casa da competição, vencendo duas vezes em quatro jogos, o que pode dar uma ideia de como será esse jogo diante do Corinthians.

Conclusão

Tendência é que as duas equipes apostem em um jogo de forte marcação e algumas transições para tentar vencer o adversário.

Corinthians x Inter tem se caracterizado por uma rivalidade nas últimas décadas e, sempre que se encontram, proporcionam um duelo de poucas chances de gols e muita intensidade na marcação.

O Corinthians deve ter problemas em criar e deve ter um jogo de transições ofensivas para tentar vencer este jogo. No entanto, é possível dizer que muito dificilmente será um jogo de muitos gols.

Palpite: ambas marcam - não, 1.70 no mercado

FLAMENGO X FLUMINENSE – NEO QUÍMICA ARENA (SÃO PAULO)

O clássico carioca reúne duas equipes que buscam estabilidade dentro da competição. Flamengo e Fluminense tinham perspectivas diferentes, mas vão oscilando dentro da liga nacional.

O Flamengo tem menos jogos que a maioria dos seus rivais devido a adiamentos por conta de convocações de seus jogadores para as seleções nacionais.

No entanto, a equipe comandada por Rogério Ceni soma três vitórias e duas derrotas em cinco partidas disputadas. Além dos altos e baixos em relação aos resultados, sua oscilação técnica também preocupa.

É uma equipe propositiva, como se viu nos últimos anos. Tem posse de bola e volume de ações ofensivas, mas por vezes acaba trocando golpes com seu adversário. Um exemplo é a derrota em casa para o Red Bull Bragantino, por 3 a 2, quando teve muito mais ações dentro do jogo, mas permitiu as transições do adversário, um grande problema que motivaram críticas ao trabalho de Ceni.

Ainda assim, o Flamengo vê este jogo com uma possibilidade de se aproximar do pelotão de cima, já que, com os jogos atrasados, poderia aproximar-se inclusive da ponta da tabela.

O Fluminense passa por um momento de instabilidade. A equipe não vence há quatro rodadas e vem de uma goleada em casa sofrida para o Athletico Paranaense por 4 a 1. No jogo, foi limitado em suas ações ofensivas e cedeu muitos espaços na fase defensiva.

Roger Machado vai balançando no comando do time, e a pressão sobre bons resultados aumenta.

Atuando fora de casa, o Fluminense ainda não venceu, tendo três empates e uma derrota. Jogando longe inclusive do Rio de Janeiro, o Tricolor deve ser pragmático e pouco ofensivo, como tem sido quando não atua como mandante.

Conclusão

Mesmo com oscilações dos flamenguistas, que o time rubro-negro tem o favoritismo para vencer este jogo. O Fluminense vem em um péssimo momento, há quatro partidas sem vitórias e que já mostrou ainda estar num nível inferior a seu rival nos Fla-Flus que já ocorreram nesta temporada.

O Tricolor deve jogar de forma reativa e oferecer a posse de bola ao Flamengo, que deve rondar a área do Fluminense durante os 90 minutos.

Palpite: Flamengo vence com odds de 1.73

SÃO PAULO X RED BULL BRAGANTINO – MORUMBI (SÃO PAULO)

O clássico Paulista que coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos completamente distintos na tabela de classificação. Enquanto o São Paulo tenta sua primeira vitória e escapar da zona de rebaixamento, o Red Bull Bragantino tenta manter a liderança da competição.

O São Paulo de Hernán Crespo vai sofrendo ao longo do campeonato. O compromisso mais recente terminou em um empate sem gols diante do Corinthians, onde pouco conseguiu criar, em um jogo tecnicamente pobre dos dois lados.

No entanto, o São Paulo vem sofrendo contra qualquer equipe que defende em bloco baixo, atuando de forma reativa e em transições. A equipe, que se caracterizou no início do ano por um bom jogo de criação, vai tendo problemas em achar soluções contra equipes mais verticais.

Até este momento são cinco empates e três derrotas nos oito jogos disputados. Ao lado de Cuiabá e Grêmio, o São Paulo tem o pior ataque do campeonato com quatro gols marcados, e um saldo negativo em função dos nove gols que sofreu.

Diante do Bragantino, a tendência é que o Tricolor seja mais agressivo, mantendo esse sistema de três defensores e alas que participam do jogo de construção. Apostando no jogo de amplitude e linhas um pouco mais altas, deve tentar agredir o Braga, mas terá muitos riscos nas transições do seu adversário.

O Red Bull Bragantino vai liderando a competição, e demonstrando o porquê de ser uma das grandes equipes deste campeonato. Com o ataque mais efetivo da competição, o RB se destaca pela intensidade sem a bola e transições ofensivas muito verticais e perigosas.

Tem um ataque de boa mobilidade e muito rápido, que costuma levar muito perigo ao adversário pela proposta que tem. O Bragantino é um dos únicos invictos fora de casa, tendo vencido quatro jogos em quatro disputados, com nove gols marcados e três gols sofridos.

Diante do São Paulo, a tendência é que o time de Maurício Barbieri tenha muita intensidade sem a bola, apostando em transições ofensivas contra um time que provavelmente se mostre espaçado em alguns momentos.

Sendo assim, a partida deve ter um risco muito grande para o São Paulo, que deve se postar de forma mais propositiva, mas terá de correr para trás em muitos momentos.

Conclusão

Qualquer linha que seja favorável ao São Paulo não é recomendável neste momento. Espera-se um jogo muito equilibrado, onde o Bragantino possa agredir tanto quanto o time da casa.

Mais artigos abaixo

Com este cenário, a linha de gol é provavelmente a melhor opção deste encontro, e por isso deve-se apostar nela.

Palpite: Mais de 2.25 gols, 1.85

Demais jogos da 9ª rodada

Sábado

19:00 - América-MG x Santos - Independência (Belo Horizonte)

Domingo