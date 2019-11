Brasileirão 2020 terá retorno dos clássicos paranaense e goiano

Duelos entre Atlético-GO x Goiás e Coritiba x Athletico-PR voltam a ser disputados na principal divisão do Brasileirão

Os quatro times com acesso à Série A 2020 já estão definidos. Neste sábado (30), e juntaram-se ao Sport e o campeão da , o , rumo à elite do futebol nacional. Com isso, os torcedores goianos e paranaenses vão poder acompanhar novamente os respectivos clássico entre Atlético-GO x e Coritiba x -PR pela principal divisão do Brasileirão.

Bragantino, Sport, Coritiba e Atlético Goianiense são os que sobem à Série A 2020.



O , que só dependia de si, perde em casa para um adversário rebaixado e ficará na B um ano mais. — Impedimento (@impedimento) November 30, 2019

ATLÉTICO-GO X GOIÁS

Apesar de disputarem decisões de título do Campeonato Goiano, como por exemplo na edição de 2019, na qual o Atlético-GO venceu por 4 a 0 no placar agregado, o último clássico entre os clube na Série A do Brasileirão ocorreu em 2010.

Há quase 10 anos os principais times do Estado de Goiás não disputam entre si um jogo na Série A. Na ocasião, o Atlético-GO venceu o clássico válido pela 24ª rodada daquela edição por 3 a 1, em pleno Serra Dourada.

(Disputa de bola no segundo jogo da final do Goiano 2019 / Foto: Goiás EC)

A dupla, na época, estava no Z4 da competição. Com o passar das rodadas, somente o rubro-negro conseguiu se salvar da Série B. O Goiás, com 33 pontos somados, terminou o torneio em 19º e caiu para a segunda divisão.

CORITIBA X ATHLETICO-PR

Tradicionais equipes do Paraná, a dupla Coritiba e vive momentos distintos. Campeão da Copa do 2019, da Sul-Americana 2018 e com vaga garantida na Libertadores 2020, o paranaense estabeleceu recente superioridade diante do rival.

Após dois anos na Série B, o Coritiba garantiu acesso à Série A 2020 e voltará a enfrentar o maior rival na elite do futebol brasileiro. O clássico não acontecia pela principal divisão do futebol nacional desde 2017, ano no qual o caiu para a Série B. O último clássico entre as equipes na Série A terminou em 1 a 1.