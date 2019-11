Brasileirão 2019: times campeões, promovidos e rebaixados nas quatro divisões

As Séries C e D já têm seus campeões, enquanto a A e B vivem a expectativa conforme o final se aproxima

Com o fim do ano chegando, começamos a conhecer os times que fizeram bonito e os que não foram bem em suas respectivas divisões. O vive a expectativa do de Jorge Jesus se sagrar campeão da elite, enquanto a luta para não ser rebaixada pela primeira vez em sua história.

Nas Séries C e D a situação já está definida, os campeões conhecidos, os promovidos e rebaixados acertados.

Veja a situação em que cada divisão se encontra em 2019.

Série A

A apenas seis rodadas do final do campeonato, o Flamengo abriu 10 pontos de vantagem sobre o vice-líder e está muito próximo de levantar o troféu.

Enquanto isso, a briga na parte debaixo da tabela conta com dois nomes praticamente rebaixados: o Avaí e a . As duas equipes de Santa Catarina contam com mais de 99% de chances de cair, de acordo com estudo da UFMG.

Enquanto isso, um grupo grande, que compreende , , , Ceará e luta para fugir da incômoda zona de descenso.

O Bragantino está muito perto do título de campeão da Série B do Brasileirão. Faltando quatro rodadas, o time do interior de está com oito pontos de vantagem sobre o Sport, segundo colocado.

, , Atlético Goianiense e Paraná brigam para ficarem entre os quatro primeiros para jogar a elite do futebol brasileiro em 2020.

Na parte de baixo da tabela, , , Vila Nova, e o Londina lutam com unhas e dentes para escapar da .

Série C

Na Série C, tudo já está definido e o Timbu está de volta à Série B.

Campeão: .

Vice-campeão: .

Promovidos: Náutico, Sampaio Corrêa, Juventude e Confiança.

Rebaixados: Atlético Acreano, , ABC e Globo.

Campeão: Brusque.

Vice-campeão: Manaus.

Promovidos: Brusque, Manaus, e Jacuipense.