Brasileirão 2019: média de público da edição foi a maior em 32 anos; confira os números

Flamengo está presente em nove dos dez maiores público do Brasileirão; competição

O Campeonato Brasileiro 2019 chegou ao fim após pouco mais de oito meses de competição. Com as vagas para Libertadores e Sul-Americanas asseguradas, o título do Brasileiro decidido e os rebaixados definidos, o torneio contou com mais de oito milhões de torcedores presentes ao longo dos 380 jogos realizados, média de 21.230 pagantes por rodada - a melhor desde 1987, com 20.877.

De acordo com os números do GloboEsporte.com, o , campeão desta edição, foi a equipe na qual mais levou públicos aos estádios como mandante, com 1.045.477 ingressos vendidos. Mas qual foi o jogo com a maior média e pagantes? E a partida com o menor número de torcedores teve quantos fãs presentes nas arquibancadas? Confira:

MELHOR MÉDIA

Com média de 55.025 pagantes, o Flamengo disparou não somente na tabela da competição, com 90 pontos, como também liderou com vantagem o ranking de público no Brasileirão.

A equipe carioca soma vantagem de quase 13 mil presentes comparado com o segundo colocado, o com média de 32.868. Em terceiro, o , ao todo, teve média de 32.755.

MAIOR PÚBLICO

O maior público do Brasileirão ocorreu no duelo entre Flamengo 1 x 0 , no Estádio do Maracanã em 27 de outubro, com a presença de 65.649 torcedores.



​(Foto: Wagner Meier/Getty)

A partida ainda concretizou-se como a de maior público da temporada 2019 entre o torneio nacional, Copa do , Sul-Americana, Libertadores, , , e .

PIOR PÚBLICO

O jogo com a menor quantidade de torcedores presentes nas arquibancadas ocorreu entre dois times que foram rebaixados para a Série B 2020: 3 x 0 CSA, na 37ª rodada, com 1.933 fãs. A média de ocupação da Arena Condá ficou apenas em 9%, a pior desta edição.