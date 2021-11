Brasil x Venezuela: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

A seleção brasileira feminina entra em campo neste domingo (28), às 21h (de Brasília), contra a Venezuela, pela Torneio Internacional de Manaus. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Venezuela DATA Domingo, 28 de novembro de 2021 LOCAL Arena da Amazônia, Manaus - AM HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, irá exibir o jogo deste domingo (28).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a emocionante despedida de Formiga, uma das maiores jogadores da história do futebol feminino, contra a Índia, o Brasil volta aos gramados diante da Venezuela. E a palavra da vez é futuro.

A treinador Pia Sundhage vem comandando uma nova geração, com novidades na lista de convocadas e muitas jogadoras jovens. E é claro: a expectativa é ficar com o título do Torneio Internacional de Manaus.

Em seu primeiro jogo, a Venezuela até surpreendeu: fez jogo duro contra o Chile - atual campeão do torneio - e só perdeu por 1 a 0. De qualquer jeito, entra como franco-atirador para jogar contra o Brasil.

Provável escalação do Brasil: Letícia; Antonia, Tainara, Daiane e Katrine; Duda, Angelina, Kerolin e Ary; Debinha e Giovana.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 2 x 2 Austrália Amistoso 26 de outubro de 2021 Brasil 6 x 1 Índia Torneio Internacional de Manaus 25 de novembro de 2021

