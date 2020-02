Brasil x Uruguai: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleção brasileira entra em campo nesta quinta-feira (6), pelo quadrangular do Torneio Pré-Olímpico; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Após empatar com a por 1 a 1, o se prepara para encarar o nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Brasil x Uruguai DATA Quinta-feira, 6 de fevereiro LOCAL Colômbia HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal , você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS

Com seis gols sofridos em cinco partidas, a seleção brasileira pode ter mudanças na defesa. Dodô, que deixou o jogo contra a Colômbia com dores no tornozelo esquerdo, pode ser reserva de Guga. Bruno Fuchs também pode ser mantido no lugar de Robson Bambu.

"Vejo os erros como naturais. O que dá experiência e traz os acertos é a quantidade de jogos. Não temos nada a lamentar dos nossos zagueiros, mas sim trabalhar e corrigir. São grandes atletas, que têm muito a evoluir não só hoje como em toda a competição", disse o técnico André Jardine.

Provável escalação do Brasil: Ivan; Guga, Nino, Bruno Fuchs, Caio Henrique; Bruno Guimarães, Matheus Henrique; Antony, Matheus Cunha, Paulinho

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 2 x 1 Pré-Olímpico 31 de janeiro Brasil 1 x 1 Colômbia Pré-Olímpico 3 de fevereiro

URUGUAI