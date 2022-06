Brasil x Uruguai: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Torneio Internacional sub-20

Jogo da terceira rodada do torneio acontece neste domingo (12); veja como acompanhar na TV e na internet

Brasil e Uruguai fazem a "decisão", do Torneio Internacional sub-20 do Espírito Santo na noite deste domingo (12), em Cariacica, a partir das 20h30 (de Brasília), pela última rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil e da TVE (ES), na TV aberta, e da CBF TV, na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quando é?

JOGO Brasil x Uruguai DATA Domingo, 12 de junho de 2022 LOCAL Estádio Kleber Andrade, Cariacica - ES HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

Informações da partida

A seleção brasileira conquistou duas vitórias no torneio e entra em campo neste domingo precisando de um empate para conquistar o troféu. Na última sexta-feira (10), a Canarinho bateu o Equador, por 4 a 1, com gols de Matheus Nascimento, Matheus Martins, duas vezes, e Kayky. Cuero descontou para os equatorianos.

Mais uma vitória! #SeleçãoSub20 aplicou mais uma goleada no Torneio Internacional do Espírito Santo. Time venceu o Equador por 4 a 1 e segue 100% na competição. Vamos!!



🇧🇷 4x1 🇪🇨 | #BRAxEQU



Fotos: Pedro Vale / CBF pic.twitter.com/NwbPMlt5Lv — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 11, 2022

O outro triunfo brasileiro foi por 5 a 2 sobre o Paraguai. Os gols na estreia foram marcados por Matheus Nascimento, duas vezes, Kayky Fernandes, Caio e Matheus Martins, enquanto Gonzales e Peña balançaram as redes para os paraguaios.

Do outro lado, o Uruguai ganhou do Paraguai por 1 a 0, além de ter empatado com o Equador em 1 a 1. Assim, a Celeste soma 4 pontos e, para ficar com o título, precisa vencer a seleção anfitriã.

Vale lembrar que o Torneio Internacional sub-20 do Espírito Santo serve como preparação das equipes para o Sul-Americano da categoria, que será realizado no início de 2023.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Brasil: Mycael, Vinicius Tomas, Kayky Fernandes, Robert, Andrey Santos, Patryck, Marlon Gomes, Caio, Vitor Roque, Matheus Martins e Matheus Nascimento.

Uruguai: Facundo Machado, Joaquín Ferreira, agustín Rodríguez, Mateo Urrutia, Santiago Otegui, Franco González, Damián García, Guillermo López, Matías Abaldo, Joaquín Lavega e Rodrigo Rey.

Desfalques

Brasil

sem desfalques confirmados.

Uruguai

sem desfalques confirmados.

Últimos resultados e próximos jogos

Brasil

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 4 x 1 Equador Torneio Internacional sub-20 10 de junho de 2022 Brasil 5 x 2 Paraguai Torneio Internacional sub-20 8 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir

Uruguai

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Uruguai 1 x 0 Paraguai Torneio Internacional sub-20 10 de junho de 2022 Equador 1 x 1 Uruguai Torneio Internacional sub-20 8 de junho de 2022

Próximas partidas