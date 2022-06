Brasil x Suécia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso internacional feminino

Partida acontece nesta terça-feira (28), em amistoso preparatório para a Copa América feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

A seleção brasileira feminina enfrenta a Suécia na tarde desta terça-feira (28), a partir das 13h0 (de Brasília), em Estocolmo, em amistoso internacional preparatório para a Copa América. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Globoplay, na plataforma de streaming.

Após perder para a Dinamarca por 2 a 1, o Brasil quer aproveitar o duelo em solo sueco para fazer os ajustes finais visando a estreia na Copa América, dia 9 de julho, contra a Argentina.

Tainara, que deixou o duelo de desta terça-feira com câimbras, não preocupa e deve ir para o jogo. "Tainara teve câimbras. Ela estava há algum tempo sem jogar, acho que esse é o nosso maior desafio no momento, colocar todas as jogadoras no mesmo nível físico", disse a técnica Pia Sundhage

Bola no pé e foco no treino! 💪



🇧🇷 x 🇸🇪

🗓️ 28/06 - 13h30

📺 @tvglobo e @sportv



📸 Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/QH30LbUH7g — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 26, 2022

"É realmente importante buscar o treinamento correto, para ter certeza de que estaremos bem preparadas para enfrentar a Argentina. Vamos enfrentar a Suécia e ter algumas respostas. Porque no final, a Copa América será muito importante para a gente se classificar para a Copa do Mundo. Temos que ser um time coeso, com as jogadoras no mesmo nível quando formos para a Colômbia", completou.

Vale lembrar que a Copa América feminina dará três vagas direta para a Copa do Mundo 2023, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. Além disso, o time vencedor da competição continental também garantirá vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Do outro lado, a Suécia, uma das potências do futebol mundial feminino, também quer aproveitar o duelo desta terça para encerrar a sua preparação para a Eurocopa.

Prováveis escalações

Possível escalação do Brasil: Lorena, L. Santos, Tainara, Rafinha, Fernanda Palermo, Adailma, Luana, Adriana, Kerolin, Debinhoa e Bia.

Possível escalação da Suécia: Lindahl, Ilestedt, Sembrant, Ericsson, Seger, Glas, Andersson, Bennison, Asllani, Hurtig e Blackstenius..

Desfalques da partida

Brasil:

sem desfalques confirmados.

Suécia:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Brasil x Suécia DATA Terça-feira, 28 de junho de 2022 LOCAL Friends Arena. Estocolmo, SUE HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Brasil

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 1 x 2 Dinamarca Amistoso 24 de junho de 2022 Brasil 3 x 1 Hungria Amistoso 11 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Argentina Copa América 9 de julho de 2022 21h (de Brasília) Brasil x Uruguai Copa América 12 de julho de 2022 18h (de Brasília)

Suécia

JOGO CAMPEONATO DATA Suécia 1 x 1 Irlanda Eliminatórias europeias 12 de abril de 2022 Geórgia 0 x 15 Suécia Eliminatórias europeias 7 de abril de 2022

