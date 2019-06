Brasil x Qatar: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Duelo será o primeiro amistoso da Seleção Brasileira no período de preparação para a Copa América

A seleção brasileira entra em campo para o primeiro amistoso no período de preparação para a , que terá bola rolando a partir do dia 14 de junho. A equipe comandada por Tite terá pela frente o Qatar nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Veja informações da partida!

JOGO x Qatar DATA Quarta-feira, 5 de junho LOCAL Estádio Mané Garrincha - Brasília HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo e Sportv. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL

Após uma semana turbulenta, com Neymar acusado de estupro e investigado por crime virtual pela exposição de mensagens íntimas no vídeo em que se defendeu da acusação, o técnico Tite não só confirmou o atacante na equipe, como também deve mandar a campo Richarlison e Gabriel Jesus.

No entanto, a pouco dias da estreia contra a , o elenco ainda não conta com o goleiro Alisson e o atacante Firmino, que ganharam a Liga dos Campeões pelo . Ambos vão se apresentar ao técnico apenas nesta semana.

Provável escalação:

QATAR

Convidado especial para a disputa da Copa América, o usa o torneio para ganhar experiência no projeto para ser sede da próxima . Apostando em uma geração jovem, a equipe ganhou a última , no começo deste ano.

Provável escalação: Al Sheeb; Correia, Al-Rawi, Salman e Hassan; Madibo, Hatem, Khoukhi e Al-Haydos; Afif e Ali