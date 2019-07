Brasil x Peru: Seleção titular vale quase 20 vezes mais que os onze peruanos

Segundo o Transfermarket, só o meia Philippe Coutinho vale mais do que o dobro de todos os onze titulares peruanos

e fazem a final da no próximo domingo (7), no Maracanã, e se em campo será o conhecido "onze contra onze", fora dele, além de todo o favoritismo brasileiro por ser o país-sede e por todo o peso da camisa canarinha, outro dado também chama atenção: a diferença estrondosa de valor entre as duas equipes.

Isso porque o time titular da Seleção custa quase vinte vezes mais que a peruana. Para exemplificar, segundo o Transfermarket, o meia Philippe Coutinho, jogador mais caro do elenco do Brasil (avaliado em 90 milhões de euros), vale mais do que o dobro de todos os onze titulares do Peru e doze vezes mais do que Carrillo, jogador mais bem avaliado no elenco peruano (7 milhões de euros).

(Foto: Alexandre Schneider/Getty)

Ainda de acordo com o Transfermarkt, o time titular do Brasil que deve iniciar a decisão está avaliado em 592,5 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões). Já os titulares do Peru valem 31, 25 milhões de euros (133,7 milhões de reais) no total.

A grande decisão da será disputada no domingo (7), no Maracanã, a partir das 17h (de Brasília) e você acompanhar se todos esses números farão a diferença ou não aqui na Goal.