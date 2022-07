Brasil x Peru: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa América feminina

Partida acontece nesta quinta-feira (21), pela quinta rodada da Copa América feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Brasil e Peru se enfrentam nesta quinta-feira (21), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, a partir das 21h (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo B da Copa América feminina. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e do SporTV. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com 100% de aproveitamento e já classificada à semifinal, a seleção brasileira feminina goleou a rival Argentina e a Venezuela por 4 a 0 na Copa América feminina, e bateu o Uruguai por 3 a 0. Agora, as comandadas de Pia buscam encerrar a primeira fase na ponta e invicta.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Peru, na lanterna, e com três derrotas, busca os primeiros pontos na última rodada.

O torneio garante vaga em Paris 2024 para a primeira e segunda colocadas, além de lugar direto na Copa do Mundo FIFA 2023 para as três primeiras.

Prováveis escalações

Possível escalação do Brasil: Lorena; Fê Palermo, Rafaelle, Tainara; Tamires, Angelina, Ary Borges, Adriana; Kerolin, Bia Zaneratto e Gio.

Possível escalação do Peru: a atualizar.

Desfalques da partida

Brasil:

Marta: lesionada.

Peru:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Brasil x Peru DATA Segunda-feira, 18 de julho de 2022 LOCAL Estádio Olímpico Pascual Guerrero - Cali, COL HORÁRIO 21h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Brasil

JOGO CAMPEONATO DATA Uruguai 0 x 3 Brasil Copa América feminina 12 de julho de 2022 Venezuela 0 x 4 Brasil Copa América feminina 18 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir 21h (de Brasília)

Peru

JOGO CAMPEONATO DATA Peru 0 x 2 Venezuela Copa América feminina 15 de julho de 2022 Peru 0 x 6 Uruguai Copa América feminina 18 de julho de 2022

Próximas partidas