Brasil x Peru: final da Copa América 2019 terá bola especial para decisão

Bola exclusiva para a final do torneio foi desenvolvida para homenagear a competição mais antiga entre seleções

A final da entre e no próximo domingo (07), terá uma bola especial para a disputa. Batizada de Nike Merlin Rabisco, a bola terá tons de branco e dourado junto a descrição da data da decisão, o nome do estádio e a bandeira dos países finalistas.

A edição especial é uma homenagem à final do torneio mais antigo entre seleções do mundo e também carregará a ilustração de cinco estrelas referente ao número de vezes no qual o Brasil foi sede do torneio.

A bola da grande final mantém as mesmas características técnicas da utilizada durante toda a competição. A bola ainda tem como uma das principais inovaçõe destacadas pela marca esportiva a utilização, pela primeira vez, da tecnologia de controle em tpdas as condições climáticas, para fornecer o melhor toque e controle em campo ao atleta.

O modelo idêntico ao que será usado na final da Brasil estará disponível no site da Nike e no restante do mercado a partir de 04 de julho.