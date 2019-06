Brasil x Paraguai: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Na quinta-feira (27), as seleções entram em campo pelas quartas de final da Copa América, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio

Pelas quartas de final da Copa América, e entram em campo nesta quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena do , visando a classificação para as semifinais.

Veja informações da partida!

JOGO Brasil x Paraguai DATA Quinta-feira, 27 de junho LOCAL Arena do Grêmio - Alegre HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo e Sportv. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL

Com duas vitórias e um empate na primeira fase da , a seleção brasileira entra em campo visando apenas o triunfo para avançar na competição.

No entanto, para alcançar o primeiro título sob o comando do técnico Tite, a equipe terá de passar pelo Paraguai, adversário que recentemente vem causando problemas.

Com Casemiro suspenso e Fernandinho com dores no joelho, Allan será o substituto. Os outros 10 titulares devem ser os mesmos que iniciam a partida contra o .

Escalação do Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Allan, Arthur e Coutinho; Gabriel Jesus, Firmino e Cebolinha.

PARAGUAI

Adversário que mais tem causado problemas à seleção, o Paraguai registra quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas, nos últimos 14 jogos diante do Brasil.

Com apenas dois pontos conquistados na primeira fase - classificou-se após o empate por 1 a 1 entre e -, a equipe busca repetir o retrospecto recente: eliminou a seleção em 2011 e 2015 nas quartas de final da Copa América.

Gatito Fernández; Iván Piris, Gustavo Gómez, Alonso, Arzamendia; Derlis González, Richard Sánchez, Rodrigo Rojas, Matías Rojas; Almirón; Cardozo (Santander)