Brasil x México: onde assistir, horário e as últimas notícias

Seleção feminina encara o México nesta quinta-feira (12), no penúltimo amistoso do ano; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Sem Marta, a seleção brasileira feminina encerra o ano com dois amistosos. Nesta quinta-feira (12), o time comandado por Pia Sundhage entra em campo contra o , às 21h (de Brasília), na Arena . A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada. Na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x México DATA Quinta-feira, 12 de dezembro LOCAL Arena Corinthians - , BRA HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida brasileira teve problemas para comprar ingressos para o amistoso / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS

A seleção brasileira feminina se despedirá de 2019 com dois amistosos contra o México. Enquanto o primeiro está marcado para esta quinta-feira (12), na Arena Corinthians, o segundo será domingo (15), em Araraquara.

Sem Marta na lista das convocadas pela técnica Pia Sundhage, a seleção sob o comando da sueca já conquistou quatro vitórias e dois empates.

Na última semana, a CBF causou polêmica com a venda dos ingressos para os amistosos. A liberação da compra só foi feita na tarde da última terça-feira (10), faltando dois dias para o duelo.

Confira a lista das jogadoras convocadas!

Goleiras

Letícia (Corinthians)

Luciana (Ferroviária)

Carla Maria (São Paulo)

Gabrielli ( )

Defensoras

Tamires (Corinthians)

Fernanda (Flamengo)

Erika (Corinthians)

Rafaelle (Changchun Dazhong/CHI)

Bruna Benites ( )

Tayla ( /POR)

Kathleen (Bourdeaux/FRA)

Isabella ( )

Giovana (Avaidnes IL/NOR)

Bruna (Avaí/Kindermann)

Meio-Campistas

Fabiana (Internacional)

Luana (Jeonbuk/COR)

Gabi Zanotti (Corinthians)

Aline Milene (Ferroviária)

Debinha (North Carolina Courage/USA)

Poliana (São José)

Andressinha (Portland Thorns/USA)

Chú (Changchun Dazhong/CHI)

Atacantes

Cristiane (São Paulo)

Millene (Corinthians)

Victória (Corinthians)

Duda (Avaidnes IL/NOR)

Beatriz (Incheon Hyundai/COR)

ÚLTIMOS JOGOS

BRASIL