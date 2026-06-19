Brasil x Marrocos: O QUE ACONTECEU: Marrocos, em grande exibição, garante um ponto contra uma seleção brasileira abaixo do esperado

O empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos foi um confronto fascinante entre uma equipe construída em torno de grande qualidade individual, mas com falta de coesão, e uma das seleções mais organizadas coletivamente do futebol internacional, embora inferior ao Brasil em termos de qualidade.

O Brasil entrou em campo no esquema 4-2-3-1, com Allison no gol e uma zaga composta por Ibanez, Marquinhos, Gabriel e Santos. A dupla de volantes formada por Casemiro e Guimarães atuou atrás do quarteto de ataque composto por Paquetá, Raphinha e Vinícius, com Thiago na ponta de lança.

Marrocos entrou em campo no 4-2-3-1 com Bono no gol, e Mazraoui, Riad, Diop e Hakimi na zaga. Aynaoui, Bouaddi e Ounahi atuaram no meio-campo, com o trio de ataque formado por El Khannous, Saibari e Diaz.

Os primeiros 30 minutos de domínio de Marrocos deixaram o Brasil em choque

Marrocos chegou a esta partida como azarão, com o Brasil como grande favorito no papel, mas, logo no início do jogo, Marrocos buscou imediatamente impor sua autoridade com jogadas de transição rápidas como um raio e um bloco central compacto e agressivo na defesa, o que acabou levando ao primeiro gol.

O impressionante jovem marroquino Bouaddi, em particular, foi a estrela da partida, comandando o meio-campo com uma atuação dinâmica tanto com a posse de bola quanto sem ela.

Marrocos se defendeu principalmente em uma formação compacta de bloco central 4-4-2, mantendo distâncias mínimas entre o meio-campo e a linha defensiva.

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Em vez de pressionar o Brasil agressivamente no campo adversário, o Marrocos se concentrou em proteger as áreas centrais, bloqueando as linhas de passe para os jogadores brasileiros que atuavam no meio, pressionando quando o Brasil recuava e, mais importante, forçando a circulação de bola pelas laterais de forma inteligente.

Essa última tática acabou levando o Marrocos a abrir o placar, pois a equipe conseguiu canalizar a construção de jogadas do Brasil para o lado esquerdo antes de recuperar a bola ao interceptar uma jogada combinada pela lateral que não deu certo, para então jogar rapidamente para Diaz, que deu um passe em profundidade entre Marquinhos e Gabriel, deixando Saibari livre para o gol e colocando o Marrocos na frente no placar.

Foi uma vantagem merecida, que demonstrou como o Marrocos conseguia fazer uma transição rápida da defesa para o ataque em questão de segundos após recuperar a posse de bola.

O Brasil, marcado por erros, teve dificuldades para se impor tanto com a posse de bola quanto sem ela

O maior problema do Brasil não foi a retenção da bola, mas a progressão. Faltou coesão no meio-campo, já que a equipe teve dificuldades para construir jogadas e avançar com a bola de forma limpa em várias ocasiões.

O Brasil buscava construir jogadas em um esquema 3-2, com uma linha de três zagueiros formada por Santos, Gabriel e Marquinhos na primeira linha de construção, enquanto Ibanez tinha a função de atuar mais avançado na segunda linha. O esquema em si não era o problema; a questão era que as distâncias entre os meio-campistas e os atacantes do Brasil costumavam ser muito grandes.

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Com a posse de bola, Casemiro e Guimarães ancoraram o meio-campo, mas muitas vezes tiveram dificuldades ao tentar construir e avançar o jogo de forma organizada da defesa para o ataque. Isso resultou em perdas de bola desnecessárias na construção de jogadas em profundidade e na incapacidade de romper as linhas de defesa com eficácia, o que levou às dificuldades iniciais enfrentadas pelo Brasil.

Sem a posse de bola, a estrutura defensiva do Brasil também estava desorganizada, já que a equipe era constantemente desmontada pelo jogo fluido de posse de bola do Marrocos, com o meio-campo brasileiro frequentemente obrigado a correr atrás de sombras repetidamente. Vazios surgiam constantemente na estrutura brasileira, e a dupla do meio-campo tinha dificuldade para cobri-los tanto no centro quanto nas laterais, o que destacou simultaneamente um problema tático e de elenco.

As dificuldades de Casemiro, em particular, ficaram dolorosamente evidentes, já que ele parecia ter perdido um pouco de velocidade antes de ser substituído por Fabinho no início do segundo tempo. A essa altura, já estava claro que Ancelotti havia percebido a fraqueza do Brasil em termos de elenco, tanto no meio-campo quanto nas laterais, com suas duas substituições precoces, já que essas eram as áreas que o Marrocos visava especificamente contra a seleção brasileira.

O brilhantismo individual de Vinícius mascarou as dificuldades do Brasil no terço final

O Brasil carecia de um facilitador no terço final para que qualquer um de seus ataques fosse eficaz; portanto, não foi surpresa que muitas de suas tentativas de jogadas ofensivas fracassassem consistentemente antes de se materializarem em algo perigoso

Por “facilitador”, refiro-me a uma presença de ligação capaz de conectar o meio-campo ao ataque, receber a bola sob pressão, combinar com os companheiros e ativar os movimentos pelas laterais de Vinicius e Raphinha, que são dois dos melhores jogadores de contra-ataque da Europa. Com muita frequência, os ataques fracassavam porque não havia um jogador desempenhando consistentemente essa função.

Igor Thiago, apesar de todos os seus pontos fortes como atacante, não tem esse perfil, pois é um clássico “ponto de referência” que espera receber a bola, em vez de ser um atacante do tipo “diferente” que busca conectar as peças no terço final do campo

Cunha se encaixa nesse perfil de atacante capaz de proporcionar esse equilíbrio ofensivo ao Brasil; por isso, foi uma surpresa que ele não estivesse liderando o ataque no lugar de Igor Thiago, que parece ser o tipo de jogador que se coloca em campo no segundo tempo, quando se busca uma virada e se pretende lotar a área como tática alternativa.

CONCLUSÃO

Apesar de toda a qualidade individual do Brasil, a partida destacou problemas já conhecidos que vêm se repetindo até este torneio. A construção de jogadas careceu da precisão necessária para desestabilizar um bloco compacto, enquanto a estrutura defensiva permaneceu vulnerável após perdas de bola. Contra adversários de elite, essas deficiências podem custar caro à medida que o torneio avança.

Marrocos demonstrou mais uma vez por que se tornou uma das seleções mais respeitadas taticamente no futebol internacional atualmente. Sua organização defensiva, disciplina e perigo nas transições permitiram que competisse em igualdade de condições com uma das seleções mais talentosas do mundo. Não foi um sorteio favorável, foi um plano de jogo cuidadosamente executado.